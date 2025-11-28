    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Übernahmeofferte für die Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Barmittel würden am besten für Zukäufe ausgegeben, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Sie hob zudem den Kapitalmarkttag am 10. Dezember als möglichen Kurstreiber hervor. Auch ohne Übernahmen sei ein neues Wachstumsziel im durchschnittlich hohen einstelligen Prozentbereich drin./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:41 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 228,3EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Grace Dargan
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00, was eine Steigerung von +27,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Übernahmeofferte für die Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Barmittel würden am besten für Zukäufe ausgegeben, …