    GOLDMAN SACHS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse beim Kursziel von 108 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Marktführer bei Bremssystemen glänze mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik, schrieb Daniela Costa am Freitag in ihrer Kaufempfehlung. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 90,30EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Daniela Costa
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 108
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



