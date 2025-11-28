    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    GOLDMAN SACHS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rational beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 649EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ope Otaniyi
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 771
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



