Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 5,694 auf Tradegate (28. November 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +8,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,28 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -12,03 %/+23,15 % bedeutet.