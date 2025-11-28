ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence
- Bernstein hebt Easyjet-Kursziel auf 560 Pence an
- Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft
- Günstige Chance auf innereuropäische Kapazitätsengpässe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 5,694 auf Tradegate (28. November 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +8,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,28 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -12,03 %/+23,15 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 560 Euro
Die Wellenbewegung scheint intakt und der Kurs im Begriff wieder anzusteigen....mich wundert das das Interesse so mau ist...???🤔