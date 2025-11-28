    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz

    • Dax sinkt um 0,1% auf 23.749 Punkte am Black Friday.
    • MDax steigt um 0,3% auf 29.605 Zähler.
    • Anleger hoffen auf Fortsetzung der Thanksgiving-Rally.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" zunächst ruhig angehen lassen. Der Dax sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.749 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von knapp einem Prozent zu Ende gehen.

    Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 29.605 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

    "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
