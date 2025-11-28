Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" zunächst ruhig angehen lassen. Der Dax sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.749 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von knapp einem Prozent zu Ende gehen.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 29.605 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

"Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/mis



