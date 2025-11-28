    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 38,29EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +4,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen …