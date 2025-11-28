JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 38,29EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +4,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer