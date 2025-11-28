Zahl der Studierenden steigt im Wintersemester nur leicht

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im laufenden Wintersemester sind laut Statistischem Bundesamt fast genauso viele Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie ein Jahr zuvor. Demnach sind im Wintersemester 2025/26 2,87 Millionen Studierende eingeschrieben - das sind 0,4 Prozent mehr als im vorherigen Wintersemester.

Die Zahl variiert den Angaben zufolge je nach Hochschulart: An Universitäten und Verwaltungsfachhochschulen sind weniger Studierende eingeschrieben als ein Jahr zuvor. An Fachhochschulen und Kunsthochschulen studieren dagegen mehr Menschen.