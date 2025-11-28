Mercedes-Benz-Zertifikat mit 20%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Da die negativen Einflüsse auf die klassische Produktion der europäischen Autobauer bereits in den Aktienkursen eingepreist und das Premiumsegment am stärksten unterbewertet sei, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 74 Euro ihre Kaufempfehlung für die Mercedes-Benz-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die als Mercedes-Benz-Aktie ins Auge fassen und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchten, könnten die Anschaffung in ein attraktiv ausgestattetes Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Mercedes-Benz-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Mercedes-Benz-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 42 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 74 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE000PK2STX8) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 74 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 42 Euro. Beim Mercedes-Benz-Aktienkurs von 58,02 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 61,77 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 61,77 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 19,80 Prozent (gleich 15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,61 Prozent auf 42 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Mercedes-Benz-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 42 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Mercedes-Benz-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 61,77 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Mercedes-Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.