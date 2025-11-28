Canify AG: 250 % Umsatzplus durch starke Cannabis-Nachfrage in 2025
Canify AG wächst rasant: Umsatzsprung, Gewinnplus und starke Expansion im Markt für medizinisches Cannabis markieren den Kurs für die kommenden Jahre.
- Canify AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzanstieg von 250 % auf 15,5 Mio. EUR und erzielte ein EBIT von 1 Mio. EUR.
- Der Umsatz übersteigt bereits die Gesamtjahreszahlen von 2024, die bei 7,1 Mio. EUR lagen.
- Für 2026 plant Canify eine Verdopplung von Umsatz und operativem Gewinn, unterstützt durch Internationalisierung und neue Produkte.
- Das Unternehmen hat über 7 Tonnen medizinisches Cannabis verarbeitet und bietet sowohl Blüten als auch Extrakte an.
- Eine Finanzierungsrunde läuft, in der Investoren Aktien zu einem Preis von 148 EUR bis Ende 2025 zeichnen können, bevor der Preis auf 165 EUR steigt.
- Canify AG ist ein lizenziertes Unternehmen, das sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert hat und höchste europäische GMP-Standards erfüllt.
