ANALYSE-FLASH
Goldman startet Knorr-Bremse mit 'Buy' - Ziel 108 Euro
- Goldman Sachs bewertet Knorr-Bremse mit "Buy".
- Kursziel von 108 Euro spiegelt Wachstum nicht wider.
- Marktführer überzeugt mit starken Margen und Dynamik.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse beim Kursziel von 108 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Marktführer bei Bremssystemen glänze mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik, schrieb Daniela Costa am Freitag in ihrer Kaufempfehlung. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 91,30 auf Tradegate (28. November 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +10,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 14,66 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -9,79 %/+18,81 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 108 Euro