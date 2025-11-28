JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 631,8 auf Tradegate (28. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,49 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 314,04 Mrd..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 622,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 725,00EUR was eine Bandbreite von -11,25 %/+14,90 % bedeutet.