    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan sieht LVMH-Aktie positiv, Kursziel 610 Euro.
    • Stabilisierung des Sektors 2026, Wachstum erwartet.
    • Vorsicht bei Kering und Swatch, Burberry abgestuft.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

