JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an
- JPMorgan sieht LVMH-Aktie positiv, Kursziel 610 Euro.
- Stabilisierung des Sektors 2026, Wachstum erwartet.
- Vorsicht bei Kering und Swatch, Burberry abgestuft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 631,8 auf Tradegate (28. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,49 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 314,04 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 622,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 725,00EUR was eine Bandbreite von -11,25 %/+14,90 % bedeutet.
