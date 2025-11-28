    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman startet Rational mit 'Buy' - Ziel 771 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs bewertet Rational mit "Buy" bei 771 Euro.
    • Wachstum bis 2030er Jahre als zentrales Argument.
    • Margenkonsens für 2028 wird als zu niedrig eingeschätzt.
    ANALYSE-FLASH - Goldman startet Rational mit 'Buy' - Ziel 771 Euro
    Foto: Rational AG

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rational beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational AG!
    Long
    577,17€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 9,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    711,99€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 8,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rational

    +1,19 %
    +5,97 %
    -0,84 %
    +0,15 %
    -26,57 %
    +6,75 %
    -14,74 %
    +63,73 %
    +1.538,46 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 649 auf Tradegate (28. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,27 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 801,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 715,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +11,89 %/+64,32 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 771 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 771,00, was eine Steigerung von +20,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rational - 701080 - DE0007010803

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rational. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman startet Rational mit 'Buy' - Ziel 771 Euro Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rational beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual …