    UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 36,02EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


