UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 36,02EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was eine Steigerung von +21,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer