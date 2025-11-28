    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spanien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation hält sich überraschend über der Dreiprozentmarke

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Spanien bleibt über drei Prozent.
    • Verbraucherpreise steigen um 3,1 Prozent im Jahr.
    • EZB-Ziel von zwei Prozent deutlich überschritten.

    MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im November über der Marke von drei Prozent geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Nach einem Plus von 3,2 Prozent im Vormonat hatten Volkswirte im Durchschnitt mit einem leichten Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet.

    Mit dem recht hohen Wert liegt die Teuerung in Spanien weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die Eurozone eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

    Im Monatsvergleich verzeichnete die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone keinen Preisauftrieb, erwartet worden war allerdings ein leichter Rückgang der Preise./mis/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spanien Inflation hält sich überraschend über der Dreiprozentmarke In Spanien ist die Inflation im November über der Marke von drei Prozent geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach …