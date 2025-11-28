Infineon vor neuem KI-Superzyklus: Jefferies sieht 33% Kurspotenzial

Die Infineon-Aktie springt prompt an und setzt sich mit einem Plus von mehr als 2 Prozent an die Spitze des DAX.

Infineon könnte laut einem neuen Jefferies-Bericht in den Mittelpunkt der nächsten KI-Wachstumswelle rücken. Die Analysten bestätigen am Freitag ihre Kaufempfehlung und sehen den fairen Wert bei 48 Euro – ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 36 Euro. Der Grund: Die Energiearchitektur moderner KI-Rechenzentren verändert sich rasant – und Infineon sitze genau an den profitabelsten Schnittstellen, schreibt Analyst Janardan Menon.

Der Chipkonzern rechnet damit, dass der eigene Umsatzanteil pro Rack von heute rund 15.000 US-Dollar auf über 100.000 US-Dollar bis 2029 steigt. Aktuell liegt die typische Leistungsaufnahme eines AI-Racks bei 125 kW, doch schon bis 2027 soll sie auf etwa 600 kW klettern. Ab dann sind zusätzliche "Sidecars" für Stromversorgung und Backup nötig – ein massiver Treiber für Infineons Halbleiter. Ab 2029 erwarten Experten über 1 MW pro Rack und damit ein jährliches Wachstum von über 40 Prozent allein durch steigende Systemkomplexität.

Infineon liefert an alle großen Hyperscaler sowie an Nvidia und will die KI-Erlöse bis 2026 auf 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Für 2027 kalkuliert Jefferies bereits mit über 2 Milliarden Euro, gefolgt von anhaltend zweistelligem Wachstum.

Zusätzliche Fantasie entsteht durch neue 800-Volt-HVDC-Architekturen für Rechenzentren, wo Infineon sowohl Zwei- als auch Drei-Stufen-Lösungen anbietet. Auch die Branche selbst steht vor einem großen Umbruch: Die bisher dominanten seitlichen VRM-Module wandern zu vertikalen High-Density-Lösungen, was den Infineon-Umsatz pro Board verdreifachen kann. Langfristig folgt die Integration direkt ins Substrat – erneut mit höheren Wertschöpfungsanteilen.

Hinzu kommen Zukunftsmärkte wie Solid-State-Transformatoren und elektronische Leistungsschalter, die bis 2030 zusammen ein Volumen von fast 2 Milliarden US-Dollar erreichen könnten. Sogar humanoide Roboter spielen eine Rolle: Pro Einheit sieht Infineon ein adressierbares Volumen von etwa 450 US-Dollar.

Jefferies sieht Infineon damit doppelt stark aufgestellt: strukturelles Wachstum durch KI-Rechenzentren und eine mögliche zyklische Erholung in Industrie und Autochips. Für Anleger bleibt der Titel ein klarer Profiteur des globalen AI-Investitionsbooms.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





