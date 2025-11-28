Tonkens Agrar: Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024/25, vorsichtiger Ausblick 2025/26
Tonkens Agrar AG blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024/2025 zurück: sinkende Umsätze, rotes Ergebnis – und dennoch gezielte Investitionen für künftige Stabilität.
Foto: adobe.stock.com
- Tonkens Agrar AG schließt das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Umsatz von 18,53 Mio. EUR und einem negativen Jahresergebnis von -0,62 Mio. EUR ab.
- Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr (20,42 Mio. EUR) deutlich gesunken, hauptsächlich aufgrund eines schwachen Kartoffelabsatzgeschäfts.
- Die Kosten konnten nur leicht reduziert werden, während der Kostendruck weiterhin hoch bleibt.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz und ein Konzernergebnis vor Steuern auf vergleichbarem Niveau wie im Berichtsjahr.
- Die Erzeugerpreise sind segmentübergreifend enttäuschend, insbesondere auf dem Kartoffel- und Milchmarkt, was die zukünftigen Umsätze beeinflussen könnte.
- Investitionen wurden in Beregnungsanlagen und Lagerhallen getätigt, um die Ertragssicherung zu verbessern und die Lagerkapazitäten zu erweitern.
Der Kurs von Tonkens Agrar lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-2,16 %
+11,48 %
-3,55 %
-9,33 %
+11,48 %
+75,26 %
-0,76 %
-71,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte