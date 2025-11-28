    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTonkens Agrar AktievorwärtsNachrichten zu Tonkens Agrar
    Tonkens Agrar: Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024/25, vorsichtiger Ausblick 2025/26

    Tonkens Agrar AG blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024/2025 zurück: sinkende Umsätze, rotes Ergebnis – und dennoch gezielte Investitionen für künftige Stabilität.

    • Tonkens Agrar AG schließt das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Umsatz von 18,53 Mio. EUR und einem negativen Jahresergebnis von -0,62 Mio. EUR ab.
    • Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr (20,42 Mio. EUR) deutlich gesunken, hauptsächlich aufgrund eines schwachen Kartoffelabsatzgeschäfts.
    • Die Kosten konnten nur leicht reduziert werden, während der Kostendruck weiterhin hoch bleibt.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz und ein Konzernergebnis vor Steuern auf vergleichbarem Niveau wie im Berichtsjahr.
    • Die Erzeugerpreise sind segmentübergreifend enttäuschend, insbesondere auf dem Kartoffel- und Milchmarkt, was die zukünftigen Umsätze beeinflussen könnte.
    • Investitionen wurden in Beregnungsanlagen und Lagerhallen getätigt, um die Ertragssicherung zu verbessern und die Lagerkapazitäten zu erweitern.

    ISIN:DE000A1EMHE0WKN:A1EMHE





