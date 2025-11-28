Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 28.11. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 23.731,58 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,74 %, Deutsche Boerse +1,42 %, Volkswagen (VW) Vz +0,55 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,90 %, Daimler Truck Holding -1,31 %, Scout24 -0,91 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:54) bei 29.536,42 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Delivery Hero +3,93 %, Bechtle +3,88 %, Knorr-Bremse +1,98 %
Flop-Werte: Wacker Chemie -3,20 %, HENSOLDT -2,25 %, Nordex -2,00 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.566,85 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Bechtle +3,88 %, Infineon Technologies +1,74 %, CANCOM SE +0,95 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,25 %, Nordex -2,00 %, TeamViewer -1,49 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.648,63 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,74 %, Deutsche Boerse +1,42 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,85 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,90 %, EssilorLuxottica -1,17 %, Anheuser-Busch InBev -0,93 %
Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 4.979,22 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,79 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,66 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,65 %
Flop-Werte: voestalpine -1,36 %, EVN -0,94 %, BAWAG Group -0,60 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.828,61 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: ABB +1,00 %, Amrize +0,70 %, Givaudan +0,63 %
Flop-Werte: Swisscom -1,00 %, Swiss Life Holding -0,49 %, Zurich Insurance Group -0,31 %
Der CAC 40 steht bei 8.093,17 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,85 %, Stellantis +0,80 %, Compagnie de Saint-Gobain +0,69 %
Flop-Werte: ENGIE -1,24 %, EssilorLuxottica -1,17 %, Thales -0,88 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.180,00 PKT und steigt um +1,37 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,24 %, Piraeus Port Authority +0,44 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,28 %
Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Public Power -1,24 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,73 %
