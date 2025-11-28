Apple klagt gegen Mega-Strafe in Indien – trotz Rekordverkäufen im Land!

Laut Apple ist diese Grundlage angesichts der Vorwürfe eines Start-Up-Bündnisses, insbesondere unterstützt von der Match Group, dem Herausgeber von Tinder, "verfassungswidrig, unverhältnismäßug und unfair". Die CCI untersucht Beschwerden eines Bündnisses indischer Startups und der Match Group, die Apple "missbräuchliches Verhalten“ vorwerfen, das Entwickler zwingt, hohe Provisionen für In-App-Käufe zu zahlen.

Apple hat beim Obersten Gerichtshof von Delhi Klage gegen die indische Kartellgesetzgebung eingereicht. Der iPhone-Hersteller, der zu den am schnellsten wachsenden Smartphone-Marken in Indien zählt, wehrt sich gegen das neue indische Kartellrecht, nachdem dem US-Unternehmen laut einem Bericht von Reuters, Geldstrafen von bis zu 38 Milliarden US-Dollar drohen könnten. Der US-Konzern beanstandet die Berechnungsmethode der indischen Wettbewerbskommission (CCI), die auf Apples weltweitem Umsatz basiert.

Im Mittelpunkt des Falls steht Apples Vorgabe, dass Entwickler das hauseigene In-App-Zahlungssystem (IAP) nutzen müssen. Diese Vorgabe gilt für Publisher als restriktiv und kostspielig. Eine vorläufige Entscheidung der Wettbewerbskommission (CCI) aus dem Jahr 2021 stellte bereits fest, dass diese Vorgabe die Freiheit der Entwickler bei der Wahl ihrer Zahlungslösung einschränkt. Die endgültige Entscheidung der Regulierungsbehörde steht noch aus, doch Apple versucht bereits, sich vor einer der möglicherweise höchsten Geldstrafen zu schützen, die jemals gegen den Konzern verhängt wurden.

Laut Daten von IDC verzeichnete Apple im dritten Quartal 2025 mit 5 Millionen Einheiten die höchsten Quartalsauslieferungen in Indien aller Zeiten. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Jahr in Indien rund 15 Millionen iPhones verkaufen wird und dort zu den fünf größten Smartphone-Herstellern gehören könnte, sagte Navkendar Singh, stellvertretender Vizepräsident von IDC India, am 18. November. Apple gehört zu den globalen Unternehmen, die ihre Produktionslieferketten von China nach Indien verlagern. Im Jahr 2024 erreichten Apples Exporte aus Indien einen Rekordwert von 12,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Es geht um mehr als nur die rechtliche Seite: Indien hat sich für Apple zu einer strategischen Säule entwickelt. Das Land ist sowohl ein wichtiger Wachstumsmotor als auch eine Alternative zu China. Mit seinem entschiedenen Vorgehen gegen die indische Wettbewerbskommission (CCI) verteidigt Apple seine unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen und versucht gleichzeitig, seine langfristige Position in einem schnell wachsenden Markt zu sichern.

Die Aktie von Apple ist in diesem Jahr leicht im Plus und wird derzeit mit 240,55 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

