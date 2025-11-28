Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Oktober 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



-0,3 % zum Vormonat (real)



-0,1 % zum Vormonat (nominal)



+0,9 % zum Vorjahresmonat (real)





+2,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)September 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)+0,3 % zum Vormonat (real)+0,1 % zum Vormonat (nominal)+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)+2,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2025 gegenüberSeptember 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,3 % undnominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gesunken. Im Vergleich zumVorjahresmonat Oktober 2024 stieg der Umsatz real um 0,9 % und nominal um 2,2 %.Im September 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber August 2025nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 0,3 %(vorläufiger Wert: +0,2 %) und nominal 0,1 % (vorläufiger Wert bestätigt).Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Oktober 2025 gegenüber demVormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,2 % und nominal um 1,0 %. ImVergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 verzeichnete der Umsatz imLebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 1,8 % und nominal 3,7 %.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigteUmsatz im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,6%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 wuchsen die Umsätze real um 1,0% und nominal um 1,9 %.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Oktober 2025 gegenüberdem Vormonat ein Umsatzminus von real 0,6 % und nominal 0,4 %. Im Vergleich zumVorjahresmonat Oktober 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel realum 4,0 % und nominal 4,6 %.Methodische Hinweise:Zum Berichtsmonat Oktober 2025 wurde der bestehende Berichtskreis dermeldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Einzelhandel (bisherige Stichprobe)durch eine neue Stichprobe ersetzt. Diese neue Stichprobe wurde rückwirkend abdem Berichtsmonat Januar 2024 ergebniswirksam. Damit die Ergebnisse trotzunterschiedlicher Stichproben vergleichbar sind, werden die Messzahlen vorwärtsverkettet, das heißt, bestehende Messzahlenreihen werden mithilfe der Messzahlenaus der veränderten Stichprobe fortgeschrieben. Aus diesen Gründen können beiden Ergebnissen ab Januar 2024 Revisionen auftreten.In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.