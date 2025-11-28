Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Oktober 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-0,3 % zum Vormonat (real)
-0,1 % zum Vormonat (nominal)
+0,9 % zum Vorjahresmonat (real)
September 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
+0,3 % zum Vormonat (real)
+0,1 % zum Vormonat (nominal)
+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)
+2,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2025 gegenüber
September 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,3 % und
nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gesunken. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Oktober 2024 stieg der Umsatz real um 0,9 % und nominal um 2,2 %.
Im September 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber August 2025
nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 0,3 %
(vorläufiger Wert: +0,2 %) und nominal 0,1 % (vorläufiger Wert bestätigt).
Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Oktober 2025 gegenüber dem
Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,2 % und nominal um 1,0 %. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 verzeichnete der Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 1,8 % und nominal 3,7 %.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,6
%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 wuchsen die Umsätze real um 1,0
% und nominal um 1,9 %.
Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Oktober 2025 gegenüber
dem Vormonat ein Umsatzminus von real 0,6 % und nominal 0,4 %. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Oktober 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real
um 4,0 % und nominal 4,6 %.
Methodische Hinweise:
Zum Berichtsmonat Oktober 2025 wurde der bestehende Berichtskreis der
meldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Einzelhandel (bisherige Stichprobe)
durch eine neue Stichprobe ersetzt. Diese neue Stichprobe wurde rückwirkend ab
dem Berichtsmonat Januar 2024 ergebniswirksam. Damit die Ergebnisse trotz
unterschiedlicher Stichproben vergleichbar sind, werden die Messzahlen vorwärts
verkettet, das heißt, bestehende Messzahlenreihen werden mithilfe der Messzahlen
aus der veränderten Stichprobe fortgeschrieben. Aus diesen Gründen können bei
den Ergebnissen ab Januar 2024 Revisionen auftreten.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
