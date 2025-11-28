    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Oktober 2025

    0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

    +0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)

    -0,1 % zum Vorjahresmonat

    Im Oktober 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
    (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen
    Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt
    gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-2 000 Personen; 0,0 %). Von Mai bis
    September 2025 war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 16 000 Personen
    gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

    Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2025
    gegenüber September 2025 um 115 000 Personen (+0,3 %). Dieser saisonal übliche
    Anstieg gegenüber dem Vormonat war etwas schwächer als im Oktober-Durchschnitt
    der Jahre 2022 bis 2024 (+127 000 Personen).

    Erwerbstätigenzahl im Oktober 2025 leicht unter Vorjahresniveau

    Im Vorjahresvergleich gegenüber Oktober 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im
    Oktober 2025 um 59 000 Personen (-0,1 %). Damit setze sich der seit Mai 2025 auf
    dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

    Bereinigte Erwerbslosenquote im Oktober 2025 bei 3,8 %

    Im Oktober 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,56 Millionen
    Personen erwerbslos. Das waren 117 000 Personen oder 8,1 % mehr als im Oktober
    2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,5 % und zeigte damit im Vergleich zum
    Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Oktober 2024: 3,2 %).

    Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im
    Oktober 2025 mit 1,66 Millionen Personen um 5 000 Personen über dem Vormonat
    September (+0,3 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus
    lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    Vorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist
    von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.

    Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
    denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
    Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
    eingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Oktober 2025 0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt) +0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt) -0,1 % zum Vorjahresmonat Im Oktober 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland …