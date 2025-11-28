Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Oktober 2025
0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
+0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vorjahresmonat
Im Oktober 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
(Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt
gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-2 000 Personen; 0,0 %). Von Mai bis
September 2025 war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 16 000 Personen
gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.
Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2025
gegenüber September 2025 um 115 000 Personen (+0,3 %). Dieser saisonal übliche
Anstieg gegenüber dem Vormonat war etwas schwächer als im Oktober-Durchschnitt
der Jahre 2022 bis 2024 (+127 000 Personen).
Erwerbstätigenzahl im Oktober 2025 leicht unter Vorjahresniveau
Im Vorjahresvergleich gegenüber Oktober 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im
Oktober 2025 um 59 000 Personen (-0,1 %). Damit setze sich der seit Mai 2025 auf
dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.
Bereinigte Erwerbslosenquote im Oktober 2025 bei 3,8 %
Im Oktober 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,56 Millionen
Personen erwerbslos. Das waren 117 000 Personen oder 8,1 % mehr als im Oktober
2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,5 % und zeigte damit im Vergleich zum
Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Oktober 2024: 3,2 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im
Oktober 2025 mit 1,66 Millionen Personen um 5 000 Personen über dem Vormonat
September (+0,3 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus
lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
Vorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist
von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
eingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch
