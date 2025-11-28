Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Oktober 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vorjahresmonat





Im Oktober 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland(Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des StatistischenBundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-2 000 Personen; 0,0 %). Von Mai bisSeptember 2025 war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 16 000 Personengegenüber dem Vormonat zurückgegangen.Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2025gegenüber September 2025 um 115 000 Personen (+0,3 %). Dieser saisonal üblicheAnstieg gegenüber dem Vormonat war etwas schwächer als im Oktober-Durchschnittder Jahre 2022 bis 2024 (+127 000 Personen).Erwerbstätigenzahl im Oktober 2025 leicht unter VorjahresniveauIm Vorjahresvergleich gegenüber Oktober 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen imOktober 2025 um 59 000 Personen (-0,1 %). Damit setze sich der seit Mai 2025 aufdem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im Oktober 2025 bei 3,8 %Im Oktober 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,56 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 117 000 Personen oder 8,1 % mehr als im Oktober2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,5 % und zeigte damit im Vergleich zumVorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Oktober 2024: 3,2 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl imOktober 2025 mit 1,66 Millionen Personen um 5 000 Personen über dem VormonatSeptember (+0,3 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 3,8 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht dersaisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hierauslässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. DerVorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und istvon saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistikeneingesetzten Methoden und Verfahren zurückzuführen, basieren aber in Teilen auch