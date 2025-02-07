    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 3. Quartal 2025 um 4,9 % zum Vorjahresquartal

    WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 3. Quartal 2025 um
    4,9 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben
    Zeitraum um 2,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
    lagen die Reallöhne damit im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im
    Vorjahresquartal. Das war der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr.

    Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 3. Quartal 2025 in
    den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht (+7,3 %), Erbringung von
    Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,2 %) und Wasserversorgung,
    Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie
    Information und Kommunikation (jeweils +6,1 %) festzustellen. Demgegenüber fiel
    der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten Baugewerbe (+3,5 %),
    Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (+2,9 %) und
    Gastgewerbe (+2,8 %) unterdurchschnittlich aus. Im Unterschied zum 1. und 2.
    Quartal 2025 verzeichnete kein Wirtschaftsabschnitt Nominallohnverluste.

    Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn

    Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte
    das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 3. Quartal 2025 mit
    einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 % die stärksten
    Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit setzte sich der
    Trend fort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärksten
    steigen.

    Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,9 % und damit genauso
    stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit
    den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) betrug der
    Nominallohnanstieg ebenfalls +4,9 %.

    Die Nominallöhne der Auszubildenden stiegen im 3. Quartal 2025 um +7,6 %
    gegenüber dem Vorjahresquartal. Geringfügig Beschäftigte verzeichneten hingegen
    einen Anstieg von nur 0,5 %.

    Methodische Hinweise:

    Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste
    einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.
    Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der
    Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie
    wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung
    (sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund
    wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch
    den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das
    Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch
    im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.

    Ab dem 4. Quartal 2025 werden die Verdienstindizes auf der neuen Basis 2025=100
    berechnet. Mit der nächsten Pressemitteilung zum Nominal- und Reallohnindex für
    das 4. Quartal 2025 bzw. das Jahr 2025 werden daher bereits die umbasierten
    Werte veröffentlicht. Zeitgleich werden alle bisherigen Zeitreihen der
    Verdienstindizes rückwirkend auf das Basisjahr 2025 umgestellt und
    veröffentlicht.

    Weitere Informationen:

    Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und
    Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in
    der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online
    stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche
    Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.

    Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im
    "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
    (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
    Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
    Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
    dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

