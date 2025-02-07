Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 3. Quartal 2025 um 4,9 % zum Vorjahresquartal
WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 3. Quartal 2025 um
4,9 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben
Zeitraum um 2,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
lagen die Reallöhne damit im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im
Vorjahresquartal. Das war der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr.
Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 3. Quartal 2025 in
den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht (+7,3 %), Erbringung von
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,2 %) und Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie
Information und Kommunikation (jeweils +6,1 %) festzustellen. Demgegenüber fiel
der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten Baugewerbe (+3,5 %),
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (+2,9 %) und
Gastgewerbe (+2,8 %) unterdurchschnittlich aus. Im Unterschied zum 1. und 2.
Quartal 2025 verzeichnete kein Wirtschaftsabschnitt Nominallohnverluste.
4,9 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben
Zeitraum um 2,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
lagen die Reallöhne damit im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im
Vorjahresquartal. Das war der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr.
Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 3. Quartal 2025 in
den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht (+7,3 %), Erbringung von
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,2 %) und Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie
Information und Kommunikation (jeweils +6,1 %) festzustellen. Demgegenüber fiel
der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten Baugewerbe (+3,5 %),
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (+2,9 %) und
Gastgewerbe (+2,8 %) unterdurchschnittlich aus. Im Unterschied zum 1. und 2.
Quartal 2025 verzeichnete kein Wirtschaftsabschnitt Nominallohnverluste.
Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn
Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte
das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 3. Quartal 2025 mit
einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 % die stärksten
Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit setzte sich der
Trend fort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärksten
steigen.
Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,9 % und damit genauso
stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit
den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) betrug der
Nominallohnanstieg ebenfalls +4,9 %.
Die Nominallöhne der Auszubildenden stiegen im 3. Quartal 2025 um +7,6 %
gegenüber dem Vorjahresquartal. Geringfügig Beschäftigte verzeichneten hingegen
einen Anstieg von nur 0,5 %.
Methodische Hinweise:
Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste
einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.
Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der
Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie
wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung
(sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund
wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch
den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das
Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch
im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.
Ab dem 4. Quartal 2025 werden die Verdienstindizes auf der neuen Basis 2025=100
berechnet. Mit der nächsten Pressemitteilung zum Nominal- und Reallohnindex für
das 4. Quartal 2025 bzw. das Jahr 2025 werden daher bereits die umbasierten
Werte veröffentlicht. Zeitgleich werden alle bisherigen Zeitreihen der
Verdienstindizes rückwirkend auf das Basisjahr 2025 umgestellt und
veröffentlicht.
Weitere Informationen:
Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und
Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in
der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online
stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche
Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.
Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im
"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Verdienststatistik
Telefon: +49 611 75 3541
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6167941
OTS: Statistisches Bundesamt
Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte
das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 3. Quartal 2025 mit
einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 % die stärksten
Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit setzte sich der
Trend fort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärksten
steigen.
Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,9 % und damit genauso
stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit
den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) betrug der
Nominallohnanstieg ebenfalls +4,9 %.
Die Nominallöhne der Auszubildenden stiegen im 3. Quartal 2025 um +7,6 %
gegenüber dem Vorjahresquartal. Geringfügig Beschäftigte verzeichneten hingegen
einen Anstieg von nur 0,5 %.
Methodische Hinweise:
Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste
einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.
Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der
Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie
wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung
(sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund
wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch
den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das
Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch
im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.
Ab dem 4. Quartal 2025 werden die Verdienstindizes auf der neuen Basis 2025=100
berechnet. Mit der nächsten Pressemitteilung zum Nominal- und Reallohnindex für
das 4. Quartal 2025 bzw. das Jahr 2025 werden daher bereits die umbasierten
Werte veröffentlicht. Zeitgleich werden alle bisherigen Zeitreihen der
Verdienstindizes rückwirkend auf das Basisjahr 2025 umgestellt und
veröffentlicht.
Weitere Informationen:
Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und
Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in
der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online
stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche
Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.
Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im
"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Verdienststatistik
Telefon: +49 611 75 3541
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6167941
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen