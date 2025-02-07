Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 3. Quartal 2025 um 4,9 % zum Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 3. Quartal 2025 um

4,9 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben

Zeitraum um 2,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

lagen die Reallöhne damit im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im

Vorjahresquartal. Das war der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr.



Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 3. Quartal 2025 in

den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht (+7,3 %), Erbringung von

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,2 %) und Wasserversorgung,

Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie

Information und Kommunikation (jeweils +6,1 %) festzustellen. Demgegenüber fiel

der Nominallohnzuwachs in den Wirtschaftsabschnitten Baugewerbe (+3,5 %),

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (+2,9 %) und

Gastgewerbe (+2,8 %) unterdurchschnittlich aus. Im Unterschied zum 1. und 2.

Quartal 2025 verzeichnete kein Wirtschaftsabschnitt Nominallohnverluste.





Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn



Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte

das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 3. Quartal 2025 mit

einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 % die stärksten

Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit setzte sich der

Trend fort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärksten

steigen.



Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,9 % und damit genauso

stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit

den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) betrug der

Nominallohnanstieg ebenfalls +4,9 %.



Die Nominallöhne der Auszubildenden stiegen im 3. Quartal 2025 um +7,6 %

gegenüber dem Vorjahresquartal. Geringfügig Beschäftigte verzeichneten hingegen

einen Anstieg von nur 0,5 %.



Methodische Hinweise:



Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste

einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.

Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der

Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie

wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung

(sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund

wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch

den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das

Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch

im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.



Ab dem 4. Quartal 2025 werden die Verdienstindizes auf der neuen Basis 2025=100

berechnet. Mit der nächsten Pressemitteilung zum Nominal- und Reallohnindex für

das 4. Quartal 2025 bzw. das Jahr 2025 werden daher bereits die umbasierten

Werte veröffentlicht. Zeitgleich werden alle bisherigen Zeitreihen der

Verdienstindizes rückwirkend auf das Basisjahr 2025 umgestellt und

veröffentlicht.



Weitere Informationen:



Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und

Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in

der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online

stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche

Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.



Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im

"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



