    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Importpreise im Oktober 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    -1,4 % gegenüber Oktober 2024

    WIESBADEN (ots) - Importpreise, Oktober 2025

    -1,4 % zum Vorjahresmonat

    +0,2 % zum Vormonat

    Exportpreise, Oktober 2025

    +0,5 % zum Vorjahresmonat

    +0,2 % zum Vormonat

    Die Importpreise waren im Oktober 2025 um 1,4 % niedriger als im Oktober 2024.
    Im September 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
    -1,0 % gelegen, im August 2025 bei -1,5 %. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Einfuhrpreise im Oktober 2025 gegenüber
    dem Vormonat September 2025 um 0,2 %.

    Die Exportpreise lagen im Oktober 2025 um 0,5 % höher als im Oktober 2024. Im
    September 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,6
    % gelegen, im August 2025 bei +0,5 %. Gegenüber September 2025 stiegen die
    Ausfuhrpreise im Durchschnitt um 0,2 %.

    Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich

    Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Oktober 2025
    hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,1 % gegenüber Oktober
    2024. Gegenüber September 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 1,5
    %.

    Alle Energieträger waren im Oktober 2025 günstiger als im Oktober 2024:
    Steinkohle mit -22,1 % (-2,0 % gegenüber September 2025), rohes Erdöl mit -21,1
    % (-4,1 % gegenüber September 2025), Erdgas mit -13,7 % (-0,6 % gegenüber
    September 2025), Mineralölerzeugnisse mit -9,2 % (-1,3 % gegenüber September
    2025) sowie elektrischer Strom mit -3,7 % (aber +12,3 % gegenüber September
    2025).

    Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
    Oktober 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat nicht (0,0 %). Gegenüber dem Vormonat
    stiegen sie um 0,3 %. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer
    Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 % unter dem Stand von Oktober 2024, aber
    0,4 % über dem Stand von September 2025.

    Preissenkungen auch bei Investitionsgütern und landwirtschaftlichen Gütern

    Die Importpreise für Investitionsgüter lagen 0,5 % unter denen des
    Vorjahresmonats (+0,1 % gegenüber September 2025).

    Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Oktober 2025 um 0,9 % billiger
    als im Vorjahresmonat (-0,9 % gegenüber September 2025). Die Preise für lebende
    Schweine lagen um 22,9 % unter denen des Vorjahresmonats (-19,4 % gegenüber
    September 2025), Rohkakao war 10,0 % günstiger als im Oktober 2024 und wurde
    auch gegenüber dem Vormonat deutlich billiger (-6,6 %). Die Getreidepreise waren
    ebenfalls niedriger als im Vorjahresmonat und im Vormonat (-7,7 % gegenüber
    Oktober 2024 und -2,1 % gegenüber September 2025). Dagegen war insbesondere
    Rohkaffee deutlich teurer als vor einem Jahr (+42,6 % gegenüber Oktober 2024 und
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Importpreise im Oktober 2025 -1,4 % gegenüber Oktober 2024 Importpreise, Oktober 2025 -1,4 % zum Vorjahresmonat +0,2 % zum Vormonat Exportpreise, Oktober 2025 +0,5 % zum Vorjahresmonat +0,2 % zum Vormonat Die Importpreise waren im Oktober 2025 um 1,4 % niedriger als im Oktober 2024. Im September 2025 hatte …