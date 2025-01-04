Importpreise im Oktober 2025
-1,4 % gegenüber Oktober 2024
WIESBADEN (ots) - Importpreise, Oktober 2025
-1,4 % zum Vorjahresmonat
+0,2 % zum Vormonat
Exportpreise, Oktober 2025
+0,5 % zum Vorjahresmonat
Die Importpreise waren im Oktober 2025 um 1,4 % niedriger als im Oktober 2024.
Im September 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
-1,0 % gelegen, im August 2025 bei -1,5 %. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Einfuhrpreise im Oktober 2025 gegenüber
dem Vormonat September 2025 um 0,2 %.
Die Exportpreise lagen im Oktober 2025 um 0,5 % höher als im Oktober 2024. Im
September 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,6
% gelegen, im August 2025 bei +0,5 %. Gegenüber September 2025 stiegen die
Ausfuhrpreise im Durchschnitt um 0,2 %.
Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Oktober 2025
hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,1 % gegenüber Oktober
2024. Gegenüber September 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 1,5
%.
Alle Energieträger waren im Oktober 2025 günstiger als im Oktober 2024:
Steinkohle mit -22,1 % (-2,0 % gegenüber September 2025), rohes Erdöl mit -21,1
% (-4,1 % gegenüber September 2025), Erdgas mit -13,7 % (-0,6 % gegenüber
September 2025), Mineralölerzeugnisse mit -9,2 % (-1,3 % gegenüber September
2025) sowie elektrischer Strom mit -3,7 % (aber +12,3 % gegenüber September
2025).
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
Oktober 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat nicht (0,0 %). Gegenüber dem Vormonat
stiegen sie um 0,3 %. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer
Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 % unter dem Stand von Oktober 2024, aber
0,4 % über dem Stand von September 2025.
Preissenkungen auch bei Investitionsgütern und landwirtschaftlichen Gütern
Die Importpreise für Investitionsgüter lagen 0,5 % unter denen des
Vorjahresmonats (+0,1 % gegenüber September 2025).
Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Oktober 2025 um 0,9 % billiger
als im Vorjahresmonat (-0,9 % gegenüber September 2025). Die Preise für lebende
Schweine lagen um 22,9 % unter denen des Vorjahresmonats (-19,4 % gegenüber
September 2025), Rohkakao war 10,0 % günstiger als im Oktober 2024 und wurde
auch gegenüber dem Vormonat deutlich billiger (-6,6 %). Die Getreidepreise waren
ebenfalls niedriger als im Vorjahresmonat und im Vormonat (-7,7 % gegenüber
Oktober 2024 und -2,1 % gegenüber September 2025). Dagegen war insbesondere
Rohkaffee deutlich teurer als vor einem Jahr (+42,6 % gegenüber Oktober 2024 und
