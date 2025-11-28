    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Wintersemester 2025/2026

    0,4 % mehr Studierende als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) -

    - 0,6 % weniger Studierende an Universitäten und gleichrangigen Hochschulen,
    demgegenüber 2,1 % mehr Studierende an Fachhochschulen
    - Entwicklung durch regionale Sondereffekte in Bayern und Sachsen beeinflusst
    - Anstieg der Erstsemesterzahl setzt sich fort, allerdings weniger
    Erststudierende in Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und
    Bauingenieurwesen

    Im laufenden Wintersemester 2025/2026 sind nach ersten vorläufigen Ergebnissen
    des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 2 876 900 Studierende an den
    deutschen Hochschulen eingeschrieben, das sind 12 800 oder 0,4 % mehr als im
    Wintersemester 2024/2025 (2 864 100). Dabei fällt die Entwicklung in den
    einzelnen Hochschularten unterschiedlich aus. An Universitäten und
    gleichrangigen Hochschulen sind im laufenden Wintersemester mit 1 668 200
    Studierenden 0,6 % Personen weniger eingeschrieben als ein Jahr zuvor.
    Demgegenüber stieg die Studierendenzahl an den Fachhochschulen um 2,1 % auf 1
    112 900 Personen. Ein Anstieg um ebenfalls 2,1 % auf jetzt 38 100 Studierende
    verzeichneten die Kunsthochschulen. Die Zahl der Studierenden an
    Verwaltungsfachhochschulen ist dagegen im laufenden Wintersemester mit 57 800
    Personen um 1,9 % geringer als im Vorjahr.

    Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger steigt leicht

    Im Studienjahr 2025 (Sommersemester 2025 und Wintersemester 2025/26) nahmen nach
    ersten vorläufigen Ergebnissen 491 700 Personen erstmals ein Studium an einer
    deutschen Hochschule auf. Das waren 1 100 oder 0,3 % mehr Studienanfängerinnen
    und -anfänger als im Studienjahr 2024 (490 300) und damit der vierte Anstieg in
    Folge. Allerdings fiel der Anstieg schwächer aus als noch im Vorjahr (2024: +1,7
    %). Die Entwicklung im Studienjahr 2025 wurde jedoch durch regionale
    Sondereffekte beeinflusst. Nach der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit in
    Bayern im Schuljahr 2018/2019 haben dort im Sommer 2025 nur sehr wenige
    Schülerinnen und Schüler ihr Abitur machen können. In der Folge gibt es an den
    bayerischen Hochschulen 10 700 Erstsemester weniger als 2024 (-13 %). Das
    gleichzeitige Plus von 4 700 Studienanfängerinnen und -anfängern in Sachsen (+24
    %) hängt mit der Umwandlung der ehemaligen sächsischen Berufsakademie in eine
    duale Hochschule zusammen.

    Mit dem leichten Anstieg der Erstsemesterzahl insgesamt im Studienjahr 2025
    setzt sich der seit 2022 zu beobachtende Trend steigender Studienanfängerzahlen
    fort. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war bisher vor allem der
    verstärkte Zuspruch internationaler Studierender, die zum Studium an eine
    Hochschule nach Deutschland kamen. Wie sich der jüngste Anstieg der
    Seite 1 von 2 


    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener Wert
