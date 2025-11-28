0,4 % mehr Studierende als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- 0,6 % weniger Studierende an Universitäten und gleichrangigen Hochschulen,

demgegenüber 2,1 % mehr Studierende an Fachhochschulen

- Entwicklung durch regionale Sondereffekte in Bayern und Sachsen beeinflusst

- Anstieg der Erstsemesterzahl setzt sich fort, allerdings weniger

Erststudierende in Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und

Bauingenieurwesen



Im laufenden Wintersemester 2025/2026 sind nach ersten vorläufigen Ergebnissen

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 2 876 900 Studierende an den

deutschen Hochschulen eingeschrieben, das sind 12 800 oder 0,4 % mehr als im

Wintersemester 2024/2025 (2 864 100). Dabei fällt die Entwicklung in den

einzelnen Hochschularten unterschiedlich aus. An Universitäten und

gleichrangigen Hochschulen sind im laufenden Wintersemester mit 1 668 200

Studierenden 0,6 % Personen weniger eingeschrieben als ein Jahr zuvor.

Demgegenüber stieg die Studierendenzahl an den Fachhochschulen um 2,1 % auf 1

112 900 Personen. Ein Anstieg um ebenfalls 2,1 % auf jetzt 38 100 Studierende

verzeichneten die Kunsthochschulen. Die Zahl der Studierenden an

Verwaltungsfachhochschulen ist dagegen im laufenden Wintersemester mit 57 800

Personen um 1,9 % geringer als im Vorjahr.





