Wintersemester 2025/2026
0,4 % mehr Studierende als im Vorjahr
WIESBADEN (ots) -
- 0,6 % weniger Studierende an Universitäten und gleichrangigen Hochschulen,
demgegenüber 2,1 % mehr Studierende an Fachhochschulen
- Entwicklung durch regionale Sondereffekte in Bayern und Sachsen beeinflusst
- Anstieg der Erstsemesterzahl setzt sich fort, allerdings weniger
Erststudierende in Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und
Bauingenieurwesen
Im laufenden Wintersemester 2025/2026 sind nach ersten vorläufigen Ergebnissen
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 2 876 900 Studierende an den
deutschen Hochschulen eingeschrieben, das sind 12 800 oder 0,4 % mehr als im
Wintersemester 2024/2025 (2 864 100). Dabei fällt die Entwicklung in den
einzelnen Hochschularten unterschiedlich aus. An Universitäten und
gleichrangigen Hochschulen sind im laufenden Wintersemester mit 1 668 200
Studierenden 0,6 % Personen weniger eingeschrieben als ein Jahr zuvor.
Demgegenüber stieg die Studierendenzahl an den Fachhochschulen um 2,1 % auf 1
112 900 Personen. Ein Anstieg um ebenfalls 2,1 % auf jetzt 38 100 Studierende
verzeichneten die Kunsthochschulen. Die Zahl der Studierenden an
Verwaltungsfachhochschulen ist dagegen im laufenden Wintersemester mit 57 800
Personen um 1,9 % geringer als im Vorjahr.
Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger steigt leicht
Im Studienjahr 2025 (Sommersemester 2025 und Wintersemester 2025/26) nahmen nach
ersten vorläufigen Ergebnissen 491 700 Personen erstmals ein Studium an einer
deutschen Hochschule auf. Das waren 1 100 oder 0,3 % mehr Studienanfängerinnen
und -anfänger als im Studienjahr 2024 (490 300) und damit der vierte Anstieg in
Folge. Allerdings fiel der Anstieg schwächer aus als noch im Vorjahr (2024: +1,7
%). Die Entwicklung im Studienjahr 2025 wurde jedoch durch regionale
Sondereffekte beeinflusst. Nach der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit in
Bayern im Schuljahr 2018/2019 haben dort im Sommer 2025 nur sehr wenige
Schülerinnen und Schüler ihr Abitur machen können. In der Folge gibt es an den
bayerischen Hochschulen 10 700 Erstsemester weniger als 2024 (-13 %). Das
gleichzeitige Plus von 4 700 Studienanfängerinnen und -anfängern in Sachsen (+24
%) hängt mit der Umwandlung der ehemaligen sächsischen Berufsakademie in eine
duale Hochschule zusammen.
Mit dem leichten Anstieg der Erstsemesterzahl insgesamt im Studienjahr 2025
setzt sich der seit 2022 zu beobachtende Trend steigender Studienanfängerzahlen
fort. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war bisher vor allem der
verstärkte Zuspruch internationaler Studierender, die zum Studium an eine
Hochschule nach Deutschland kamen. Wie sich der jüngste Anstieg der
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie, wobei Analystenmeinungen, fundamentale Studienergebnisse, technische Faktoren und rechtliche Unsicherheiten im Fokus stehen. Analysten haben die Kursziele aufgrund positiver Studien und operativer Verbesserungen angehoben. Technische Analysen und rechtliche Entwicklungen, insbesondere Entscheidungen des Supreme Court, werden als potenzielle Kursimpulse betrachtet. Zudem könnten makroökonomische Maßnahmen wie die Senkung der Industriestrompreise die Aktie positiv beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
keks911 schrieb gestern 08:52
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/67086525-goldman-sachs-stuft-bayer-ag-auf-buy-322.htm
keks911 schrieb 24.11.25, 16:24
die Entscheidung ist da, wenn es hier steht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-1068.html
nik100943 schrieb 24.11.25, 11:45
Die Regierung ist endlich aufgewacht. Zum 01.01.2026 kommt der Industriestrompreis von 5 Cent pro kW/h für die energieintensiven Betriebe. Das wird auch den Bilanzen von BAYER und BASF richtig gut tun. Vermutlich auch den Kursen und damit auch uns leidgeplagten Shareholdern‼️Die eine lange Durststrecke hinter sich haben. Hier die Details:
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
