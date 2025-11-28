Vorschau Show Suite im Porsche Design Tower Bangkok (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    STUTTGART, DEUTSCHLAND / BANGKOK, THAILAND (ots) - Erleben Sie die ultimative
    Vorschau: Show Suite im Porsche Design Tower Bangkok

    Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Der Porsche Design
    Tower Bangkok, Asiens erste Ultra-Luxusresidenz mit automobiler DNA, gibt stolz
    die offizielle Eröffnung seiner exklusiven Show Suite bekannt. Dieses Erlebnis
    ist maßgeschneidert für alle, die unvergleichliches Design, Exklusivität und
    Innovation zu schätzen wissen. Das Projekt ist ein Meilenstein in der
    Zusammenarbeit zwischen der exklusiven Lifestyle-Marke Porsche Design und dem
    prominenten thailändischen Immobilienentwickler Ananda Development. Es definiert
    einzigartiges urbanes Wohnen neu und verbindet automobile Designkompetenz mit
    kompromissloser Funktionalität.

    Die Show Suite ist mehr als eine herkömmliche Ausstellungseinheit; sie ist eine
    Einladung, eine sorgfältig ausgearbeitete Simulation des Lebens im Porsche
    Design Tower Bangkok zu erleben, dem zukünftigen architektonischen Meisterwerk
    in Sukhumvit 38 im pulsierenden Thonglor-Viertel der thailändischen Hauptstadt.
    Diese Reise in den ultimativen Luxus ist ein exklusives Angebot für all jene,
    deren erlesener Geschmack nach einer Erfahrung jenseits des Herkömmlichen
    verlangt. Dieses maßgeschneiderte Erlebnis ist ausschließlich nach privater
    Terminvereinbarung verfügbar und präsentiert sich als kuratierte
    Entdeckungsreise, die Interessenten die Möglichkeit bietet, die einzigartige
    Wohnvision von Porsche Design zu erleben, sich vorzustellen und sich damit zu
    identifizieren. Jeder Schritt enthüllt die Essenz des Projekts, von der
    strategischen urbanen Lage bis hin zur innovativen Integration persönlicher
    Leidenschaften in ein privates Refugium.

    Der Rundgang gipfelt in einem Blick auf eine mehrstöckige Residenz, zu der man
    über einen privaten Aufzug direkt in die Villa gelangt. Dieses großzügige
    Wohnambiente ist ein Musterbeispiel für elegante Technik. Zu den
    Annehmlichkeiten gehören durchdachte Räume für Unterhaltung, Privatsphäre, ein
    anspruchsvoller kulinarischer Bereich, Spa-Einrichtungen und ein privater
    Swimmingpool. Ein einzigartiges technologisches Highlight ermöglicht es den
    Gästen, Zukunftsvisionen zu erleben, die sich dynamisch an Zeit und Perspektive
    anpassen und eine personalisierte Vorschau bieten.

    "Die Eröffnung unserer Show Suite ist ein entscheidender Moment bei der
    Neudefinition von ultraluxuriösem Wohnen in Bangkok", sagte Chanond Ruangkritya,
    Präsident und CEO von Ananda Development. "Im Rahmen dieses exklusiven
    Erlebnisses können anspruchsvolle Menschen die Vision hinter der Errichtung des
