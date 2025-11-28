Vorschau Show Suite im Porsche Design Tower Bangkok (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Porsche AG - Das Statussymbol des Börsianers Porsche AG -1,01 % Aktie 8 Aufrufe heute NickelChrome 24.11.25, 09:38

STUTTGART, DEUTSCHLAND / BANGKOK, THAILAND (ots) - Erleben Sie die ultimativeVorschau: Show Suite im Porsche Design Tower BangkokMedia OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Der Porsche DesignTower Bangkok, Asiens erste Ultra-Luxusresidenz mit automobiler DNA, gibt stolzdie offizielle Eröffnung seiner exklusiven Show Suite bekannt. Dieses Erlebnisist maßgeschneidert für alle, die unvergleichliches Design, Exklusivität undInnovation zu schätzen wissen. Das Projekt ist ein Meilenstein in derZusammenarbeit zwischen der exklusiven Lifestyle-Marke Porsche Design und demprominenten thailändischen Immobilienentwickler Ananda Development. Es definierteinzigartiges urbanes Wohnen neu und verbindet automobile Designkompetenz mitkompromissloser Funktionalität.Die Show Suite ist mehr als eine herkömmliche Ausstellungseinheit; sie ist eineEinladung, eine sorgfältig ausgearbeitete Simulation des Lebens im PorscheDesign Tower Bangkok zu erleben, dem zukünftigen architektonischen Meisterwerkin Sukhumvit 38 im pulsierenden Thonglor-Viertel der thailändischen Hauptstadt.Diese Reise in den ultimativen Luxus ist ein exklusives Angebot für all jene,deren erlesener Geschmack nach einer Erfahrung jenseits des Herkömmlichenverlangt. Dieses maßgeschneiderte Erlebnis ist ausschließlich nach privaterTerminvereinbarung verfügbar und präsentiert sich als kuratierteEntdeckungsreise, die Interessenten die Möglichkeit bietet, die einzigartigeWohnvision von Porsche Design zu erleben, sich vorzustellen und sich damit zuidentifizieren. Jeder Schritt enthüllt die Essenz des Projekts, von derstrategischen urbanen Lage bis hin zur innovativen Integration persönlicherLeidenschaften in ein privates Refugium.Der Rundgang gipfelt in einem Blick auf eine mehrstöckige Residenz, zu der manüber einen privaten Aufzug direkt in die Villa gelangt. Dieses großzügigeWohnambiente ist ein Musterbeispiel für elegante Technik. Zu denAnnehmlichkeiten gehören durchdachte Räume für Unterhaltung, Privatsphäre, einanspruchsvoller kulinarischer Bereich, Spa-Einrichtungen und ein privaterSwimmingpool. Ein einzigartiges technologisches Highlight ermöglicht es denGästen, Zukunftsvisionen zu erleben, die sich dynamisch an Zeit und Perspektiveanpassen und eine personalisierte Vorschau bieten."Die Eröffnung unserer Show Suite ist ein entscheidender Moment bei derNeudefinition von ultraluxuriösem Wohnen in Bangkok", sagte Chanond Ruangkritya,Präsident und CEO von Ananda Development. "Im Rahmen dieses exklusivenErlebnisses können anspruchsvolle Menschen die Vision hinter der Errichtung des