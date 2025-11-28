    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay. Den Kalimarkt erwartet Udeshi für K+S mittelfristig recht ausgeglichen. Er bevorzugt die Nordhessen im Düngerbereich gegenüber Yara./ag/gl

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 12,70
    Kursziel alt: 12,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


