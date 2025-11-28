BOOSTER PC Gains 11.698% Until Nov 2026: 2025 Nine-Month Results
Despite softer sales, BOOSTER Precision Components sharpened its earnings power in 2025, lifting profitability and narrowing losses while keeping a cautious outlook.
- BOOSTER Precision Components Holding GmbH reported revenues of EUR 123.5 million for the first nine months of 2025, a 3.9% decline from the previous year.
- EBITDA increased by 24.0% to EUR 12.0 million, with an EBITDA ratio rising to 9.7%.
- The company's net loss narrowed to EUR 2.1 million, down from EUR 5.0 million in the same period of 2024.
- Total assets decreased by EUR 16.0 million to EUR 93.0 million, primarily due to reduced liabilities and cash reserves.
- Third-quarter revenues increased by 1.7% to EUR 40.9 million, with EBITDA improving to EUR 3.4 million.
- Management expects revenues for 2025 to be slightly below the previous year, but EBITDA to increase by approximately 20%.
