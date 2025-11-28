    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBooster PC 11,698 % bis 11/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu Booster PC 11,698 % bis 11/26
    BOOSTER PC 11,698 % bis 11/26: Finanzzahlen 2025 veröffentlicht

    BOOSTER Precision Components trotzt rückläufigen Umsätzen mit deutlich verbessertem Ergebnis: Effizienzprogramme greifen, EBITDA steigt kräftig – trotz weiterhin niedriger Eigenkapitalbasis.

    • Der Umsatz von BOOSTER Precision Components Holding GmbH lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 123,5 Mio. EUR, was einen Rückgang von 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das EBITDA stieg um 24,0 % auf 12,0 Mio. EUR, was im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr 2025 liegt.
    • Das Unternehmen verzeichnete eine Verbesserung der operativen Effizienz durch Kostenoptimierungen und das interne “Accelerate”-Programm.
    • Der Nettoverlust wurde auf 2,1 Mio. EUR reduziert, während sich das Eigenkapital auf 5,1 Mio. EUR verringerte, was einer Eigenkapitalquote von 5,5 % entspricht.
    • Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 1,7 % auf 40,9 Mio. EUR, das EBITDA verbesserte sich auf 3,4 Mio. EUR, und das EBIT lag bei 1,2 Mio. EUR.
    • Für 2025 wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zu 2024 (169,3 Mio. EUR) erwartet, während das EBITDA um rund 20 % steigen soll, basierend auf stabiler Nachfrage und Kostensenkungsmaßnahmen.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
