Hörmann Industries: Zwischenbericht 2025 & Anleihe Hörmann Finance 7 % bis 07/28
HÖRMANN Industries überzeugt 2025 mit robustem Wachstum, stark verbesserter Ertragskraft und stabiler Auftragslage – trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Umsatz der HÖRMANN Industries GmbH stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 3,2 % auf 502,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBITDA erhöhte sich deutlich von 13,0 Mio. € auf 32,4 Mio. €, das EBIT von 3,1 Mio. € auf 22,6 Mio. €.
- Der Auftragsbestand blieb stabil bei 602,5 Mio. €, während der Auftragseingang um 5,7 % auf 514,5 Mio. € zurückging.
- Aufgrund der positiven Nachfrage im Q3 2025 und verbesserter Kostenstruktur erhöht die Geschäftsführung die EBIT-Prognose für 2025 auf 27–29 Mio. € (bisher 21–23 Mio. €).
- Die Umsatzprognose für 2025 liegt bei 690–720 Mio. €, am unteren Ende der ursprünglichen Spanne.
- Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen resilient, dank Kostenmanagement und strategischer Diversifikation.
Der Kurs von Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
-0,05 % im Minus.
+0,10 %
0,00 %
-1,36 %
-2,73 %
-1,13 %
+3,90 %
