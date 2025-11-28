Videoausblick
Aktien-Rotation wegen Zinsen, Silber-Rekord, CME-Blackout!
Die Senkung der Zinsen durch die Fed setzt eine Aktien-Rotation in Gang, heute zunächst Chaos an den Märkten, nachdem die Future-Börse CME ausfällt - Silber war zuvor auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Black Friday beginnt aber turbulent: mit dem Ausfall der CME (offenbar Kühlungsprobleme in einem Datencenter) sind die Märkte am heutigen Black Friday in einer Art Blindflug - das betrifft aber nicht nur Index-Produkte, sondern auch Gold, Silber und Rohstoffe. Setzt sich heute der Markt-Trend fort, dass die Wall Street von den großen Tech-Aktien in den breiten Markt umschichtet, also in Value? Denn sinkende Zinsen machen diese Aktien attraktiver..
Hinweise aus Video:
