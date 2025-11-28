    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Videoausblick

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Aktien-Rotation wegen Zinsen, Silber-Rekord, CME-Blackout!

    Silber war zuvor auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Black Friday beginnt aber turbulent: mit dem Ausfall der CME (offenbar Kühlungsprobleme in einem Datencenter) sind die Märkte am heutigen Black Friday in einer Art Blin

    Die Senkung der Zinsen durch die Fed setzt eine Aktien-Rotation in Gang, heute zunächst Chaos an den Märkten, nachdem die Future-Börse CME ausfällt - Silber war zuvor auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Black Friday beginnt aber turbulent: mit dem Ausfall der CME (offenbar Kühlungsprobleme in einem Datencenter) sind die Märkte am heutigen Black Friday in einer Art Blindflug - das betrifft aber nicht nur Index-Produkte, sondern auch Gold, Silber und Rohstoffe. Setzt sich heute der Markt-Trend fort, dass die Wall Street von den großen Tech-Aktien in den breiten Markt umschichtet, also in Value? Denn sinkende Zinsen machen diese Aktien attraktiver..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.330,20€
    Basispreis
    16,07
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.240,00€
    Basispreis
    15,86
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Russland: Russische Energie verliert in China rasant an Wert

    3. KI-Revolution, Gesellschaft und Märkte: So ticken Profi-Investoren (Gespräch Stagge und Fugmann)

     

    Das Video "Aktien-Rotation wegen Zinsen, Silber-Rekord, CME-Blackout!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Aktien-Rotation wegen Zinsen, Silber-Rekord, CME-Blackout! Die Senkung der Zinsen durch die Fed setzt eine Aktien-Rotation in Gang, heute zunächst Chaos an den Märkten, nachdem die Future-Börse CME ausfällt