Mit diesen Mega-Projekten will Europa Chinas Seltenerd-Dominanz brechen

Nun startet Europa den größten Rohstoff-Aufbruch seit Generationen. Im Zentrum stehen zwei nordische Mega-Projekte, beide radikal unterschiedlich – aber beide potenziell historisch.

Europa will unabhängig werden – und zwar von jenem Rohstoffsegment, in dem China seit Jahrzehnten fast unangefochten dominiert: den Seltenen Erden. Ohne sie läuft nichts in der modernen Wirtschaft: Elektromotoren, Windturbinen, Robotik, Rüstung, Smartphones. Wer sie kontrolliert, kontrolliert Zukunftstechnologien.

Projekt 1: Norwegens 8,8-Millionen-Tonnen-Fund

Im vergangenen Jahr meldete Rare Earths Norway den größten bekannten Fund Europas: das Fen-Carbonatitfeld in Ulefoss, mit 8,8 Millionen Tonnen seltener Erdoxide (TREOs), davon 1,5 Millionen Tonnen Magnetmetalle wie Neodym und Praseodym. Ein Fund, der theoretisch weite Teile des EU-Bedarfs decken könnte.

Um eine Zerstörung oder Umsiedlung des Dorfes zu vermeiden, soll ein diagonal verlaufender, hunderte Meter tiefer Tunnel unter den Ort getrieben und ausgebeutete Bereiche sofort verfüllt werden. Die Bewohner, die dem Plan zugestimmt haben, sollen oben wohnen bleiben. Rare Earths Norway arbeitet bereits an einer Vor-Machbarkeitsstudie, Produktion ist für Anfang der 2030er geplant.

Projekt 2: LKAB in Schweden – Die Stadt, die ihrer Mine weichen muss

Nur 1.000 Kilometer nördlich läuft das zweite Mammutprojekt. In Kiruna betreibt LKAB die größte Untertagemine der Welt. Um die Erzlager zu erweitern und die neu entdeckten Seltene-Erden-Vorkommen (Per Geijer) zu erschließen, wird die gesamte Stadt verlegt.

Ein großer Vorteil für den Seltenerd-Abbau ist, dass die ganze Infrastruktur dank der Nähe zu dem Erzvorkommen bereits vorhanden ist. Trotzdem bleibt wirtschaftliche Unsicherheit. Selbst für ein voll erschlossenes Bergbauzentrum sei die Seltenerd-Produktion finanziell riskant, sagt LKAB. Für kleinere Firmen wären solche Projekte noch schwieriger umzusetzen.

Global gesehen bewegen sich die jährlichen Produktionszahlen für Seltene Erden im Bereich von einigen hunderttausend Tonnen. Ein einzelner Fund wie der mit 8,8 Millionen Tonnen kann also einiges bewegen, kommt aber nicht an Chinas gesamte Kapazitäten heran.

EU-Pläne

Beide Projekte – das norwegische Hightech-Minenkonzept und die schwedische Stadtverlagerung – stehen im Mittelpunkt einer europäischen Rohstoffstrategie, die unter dem neuen "RESourceEU"-Programm an Geschwindigkeit gewinnt. Die EU will bis 2030 mindestens 10 Prozent der benötigten Rohstoffe selbst abbauen, 40 Prozent im Binnenmarkt verarbeiten und 25 Prozent recyceln.

Gleichzeitig soll die Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferland maximal 65 Prozent betragen – ein klarer Hinweis auf China, das derzeit mehr als 90 Prozent der globalen Seltenen Erden verarbeitet. Europas "Mineral-Souveränität" ist längst zu einem geopolitischen Ziel geworden, und die zwei nordischen Projekte gelten als die aussichtsreichsten Hebel, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen.

Natürlich bleiben große Herausforderungen. Genehmigungsverfahren könnten Projekte um Jahre verzögern, ökologische Risiken müssen intensiv geprüft werden, und wirtschaftliche Unsicherheiten begleiten jedes große Rohstoffvorhaben. Doch trotz aller Risiken haben Rare Earths Norway und LKAB etwas geschaffen, das Europa lange fehlte: realistische, technisch durchdachte und politisch machbare Alternativen zu chinesischen Lieferketten.

Es geht um nicht weniger als Rohstoffsouveränität – und damit um Europas industrielle Zukunft. Mit einer unsichtbaren Mine unter einem Dorf und einer Stadt, die sich selbst versetzt, wagen Norwegen und Schweden ein doppeltes Großexperiment. Gelingt es, wäre es ein geopolitischer Meilenstein: Europa würde unabhängiger, resilienter und strategisch stärker.

