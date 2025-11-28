Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kursanstieg auf 30 Euro

Da der durch Personal- und Energiekosten verursachte Druck nachlassen sollte und das Breitbandgeschäft weiter wachsen wird, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem von 40 auf 37 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder die Marke von 30 Euro erreichen, wo sie zuletzt Ende Oktober 2025 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem es mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) seit ihrem Jahreshoch vom 3.3.25, als die Aktie bei 35,91 Euro den höchsten Wert seit Jahrzenten erreichen konnte, bis zum 4.11.25 auf ein neues Jahrestief nach unten gegangen war, konnte sich die Aktie nach guten Geschäftszahlen und der Anhebung der Jahresprognose stabilisieren.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 1, ISIN: DE000UJ5TYA3, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 27,50 Euro mit 1,23 – 1,26 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 30 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,52 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,128 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,128 Euro, BV 1, ISIN: DE000MG92774, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,50 Euro mit 2,48 – 2,50 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,87 Euro (+95 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,076 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,076 Euro, BV 1, ISIN: DE000SW67U81, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 27,50 Euro mit 3,57 – 3,59 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,92 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.