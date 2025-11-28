    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank senkt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel runter auf 59 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt AB Inbev Kursziel auf 59 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, schwache Gewinne.
    • Heineken auf "Buy" hochgestuft, andere bleiben "Buy".
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Der Preis ist, was Du bezahlst, der Wert ist, was Du bekommst", zitierte Mitch Collett in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenausblick für Europas Getränkehersteller den Starinvestor Warren Buffett. Er sieht nach einem weiteren schwierigen Jahr für 2026 klare Bewertungschancen. Neun von zehn Unternehmern wiesen beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Abschlag zum Konsumgütersektor auf. Und ebenfalls neun von zehn seien günstiger bewertet als in der Vergangenheit. Wenn die Unternehmen ablieferten, so Collett, gebe es immensen Spielraum für die Aktien. Aber der Sektor sei nicht ohne Grund so günstig. Denn die Gewinnentwicklung sei schon länger schwach und 2025 habe enttäuscht. Collet stufte Heineken auf "Buy" hoch und votiert bei Carlsberg, Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Hellenic und Royal Unibrew weiter mit "Buy". Remy Cointreau beließ er auf "Sell"./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

