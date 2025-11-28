    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Infineon auf "Buy" mit 44 Euro Ziel.
    • KI-Wachstum wird bis 2026 weiter anhalten.
    • Markt für Stromversorgungslösungen bis 2030: 8-12 Mrd. Euro.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

