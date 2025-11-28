ANALYSE-FLASH
UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro
- UBS belässt Infineon auf "Buy" mit 44 Euro Ziel.
- KI-Wachstum wird bis 2026 weiter anhalten.
- Markt für Stromversorgungslösungen bis 2030: 8-12 Mrd. Euro.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 36,01 auf Tradegate (28. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +12,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,18 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +10,65 %/+41,08 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 44 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Infineon zählt dazu:
https://www.dasinvestment.com/diese-deutschen-aktien-sind-unterbewertet/?page=11
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.