PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT
Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für
das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren
Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue
Cap") umzutauschen.
Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind
neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds (
http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die
Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.
Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich
ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR
26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt
- d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue
Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren
Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28.
November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.
Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs
bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit,
ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder
weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation
bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig
freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap
weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap
verbreitert wird. "
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
PartnerFonds AG i.L.
Petra Schöffel
Widenmayerstrasse 50
80538 München
Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Unterbewertung der Blue Cap Aktie, die hauptsächlich durch Cash gestützt ist. Experten sehen den fairen Wert bei etwa 30 €, während der Kurs kurzfristig unter 20 € bleiben könnte. Die Marktteilnehmer warten auf bessere Einstiegskurse, was kurzfristige Kursverwerfungen ermöglicht. Für Value-Investoren sind diese Schwankungen attraktiv, da der fundamentale Wert deutlich höher ist als der aktuelle Kurs.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Blue Cap eingestellt.
hzenger schrieb gestern 23:40
Sonderaituationen wie diese sind natürlich nicht ein Lose-lose sondern ein Gewinn ohne gleichen für den wertorientierten Anleger. Falls die neuen Blue Cap Aktionäre ihre Aktien blind in den Markt werfen sollten, werden sich hervorragende Einkaufkurse ergeben, für ein Unternehmen, das objektiv knapp 30€ pro Aktie wert ist (weit überwiegend durch Cash untermauert). Ich würde mich darüber sehr freuen, glaube aber ehrlich gesagt nicht daran, dass der Kurs hier nachhaltig unter 18€ kommt — es wäre einfach zu billig und die Verkäufe wären ja sehr kurzfristig.mitdiskutieren »
Ich denke aber durchaus, dass die aktuelle Unterbewertung kurzfristig nicht besser wird, weil sich potenzielle Käufer natürlich fragen können “warum jetzt kaufen und nicht erst darauf warten, bis potenzielle Verkäufer die Möglichkeit hatten auszusteigen?” Das wiederum erlaubt es vermutlich, in den nächsten zwei Wochen weiterhin unter 20€ einzukaufen.
Es gibt eigentlich nichts schöneres für Value Investoren als kurzfristige Verwerfungen die nichts mit dem Fundamentalwert zu tun haben. Und dieser ist sehr transparent und offensichtlich. Mir ist die Frage nach einem ARP eigentlich egal. Es spielt einfach keine ernstzunehmende Rolle, wo der Kurs in ein oder zwei Wochen steht. Ich glaube auch nicht, dass Blue Cap hier ein super Geschäft machen wird können über Rückkäufe. Klar, wenn der Kurs mal einbricht, können sie vielleicht mal etwas Zeug zu 16€ abgrasen. Aber wie viel wird das schon sein? Zu solchen Kursen würden auch die Ankeraktionäre massiv Volumen aufnehmen, wie sie ja zuletzt gezeigt haben.
Insofern würde ich weiter das sagen, was ich in meinem letzten Post gesagt hatte: aktuell kann man hier wenig falsch machen. Höchstens noch ein wenig Pulver aufheben um selbst billig einzusammeln, falls es kurzfristig mal einen Ausverkauf geben sollte. Sehr lange wird der aber nicht gehen, dafür sind die 30€ Wert der Aktie zu sehr in Stein gemeißelt.
Ich denke aber durchaus, dass die aktuelle Unterbewertung kurzfristig nicht besser wird, weil sich potenzielle Käufer natürlich fragen können “warum jetzt kaufen und nicht erst darauf warten, bis potenzielle Verkäufer die Möglichkeit hatten auszusteigen?” Das wiederum erlaubt es vermutlich, in den nächsten zwei Wochen weiterhin unter 20€ einzukaufen.
Es gibt eigentlich nichts schöneres für Value Investoren als kurzfristige Verwerfungen die nichts mit dem Fundamentalwert zu tun haben. Und dieser ist sehr transparent und offensichtlich. Mir ist die Frage nach einem ARP eigentlich egal. Es spielt einfach keine ernstzunehmende Rolle, wo der Kurs in ein oder zwei Wochen steht. Ich glaube auch nicht, dass Blue Cap hier ein super Geschäft machen wird können über Rückkäufe. Klar, wenn der Kurs mal einbricht, können sie vielleicht mal etwas Zeug zu 16€ abgrasen. Aber wie viel wird das schon sein? Zu solchen Kursen würden auch die Ankeraktionäre massiv Volumen aufnehmen, wie sie ja zuletzt gezeigt haben.
Insofern würde ich weiter das sagen, was ich in meinem letzten Post gesagt hatte: aktuell kann man hier wenig falsch machen. Höchstens noch ein wenig Pulver aufheben um selbst billig einzusammeln, falls es kurzfristig mal einen Ausverkauf geben sollte. Sehr lange wird der aber nicht gehen, dafür sind die 30€ Wert der Aktie zu sehr in Stein gemeißelt.
sirmike [Blogger] schrieb gestern 17:54
hzenger schrieb 22.11.25, 17:52
Ja so sehe ich es auch. Im Moment hängt etwas über der Aktie, dass die PartnerFonds Anteile aus der Umwandlung bald auf den Markt kommen. Natürlich werden da einige einfach werfen um endlich an Geld zu kommen. Das wird den Kurs kurzfristig nach oben deckeln.mitdiskutieren »
Aber: dieser Überhang wird ja absehbar in ein paar Wochen oder Monaten durch sein. Und die Kernaktionäre haben gezeigt, dass sie grundsätzlich bereit sind Volumen aufzunehmen, wenn der Preis passt. Auf Sicht von einem halben Jahr sollten die aktuellen Kurse sehr attraktiv sein. Deshalb stocke ich hier immer wieder mal auf — ganz egal was genau mit den PartnerFonds Anteilen passiert. Zumal der Wert aktuell überwiegend aus Cash besteht und daher sehr transparent ist.
Dass Blue Cap immer noch nicht in neue Töchter reinvestiert hat, ist schade, aber in meinen Augen kein Beinbruch. Die Börsen in den USA sind immer noch sehr sportlich bewertet. Daher habe ich gerne so einen Wert, der nicht nur eine starke Value Upside hat, sondern eben auch zu großen Teilen aus Cash besteht und daher defensiv sehr stark ist.
Falls der Kurs (z.B. im Zuge von PartnerFonds Verkäufen) noch weiter runtergehen sollte, würde ich graduell meine Beteiligung weiter erhöhen. Hier kann man eigentlich nicht allzuviel falsch machen.
Aber: dieser Überhang wird ja absehbar in ein paar Wochen oder Monaten durch sein. Und die Kernaktionäre haben gezeigt, dass sie grundsätzlich bereit sind Volumen aufzunehmen, wenn der Preis passt. Auf Sicht von einem halben Jahr sollten die aktuellen Kurse sehr attraktiv sein. Deshalb stocke ich hier immer wieder mal auf — ganz egal was genau mit den PartnerFonds Anteilen passiert. Zumal der Wert aktuell überwiegend aus Cash besteht und daher sehr transparent ist.
Dass Blue Cap immer noch nicht in neue Töchter reinvestiert hat, ist schade, aber in meinen Augen kein Beinbruch. Die Börsen in den USA sind immer noch sehr sportlich bewertet. Daher habe ich gerne so einen Wert, der nicht nur eine starke Value Upside hat, sondern eben auch zu großen Teilen aus Cash besteht und daher defensiv sehr stark ist.
Falls der Kurs (z.B. im Zuge von PartnerFonds Verkäufen) noch weiter runtergehen sollte, würde ich graduell meine Beteiligung weiter erhöhen. Hier kann man eigentlich nicht allzuviel falsch machen.
