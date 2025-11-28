    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap

    PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT

    München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version
    vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden.

    Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für
    das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren
    Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue
    Cap") umzutauschen.

    Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind
    neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds (
    http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die
    Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

    Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich
    ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR
    26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt
    - d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue
    Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren
    Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28.
    November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

    Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs
    bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit,
    ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder
    weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation
    bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig
    freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap
    weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap
    verbreitert wird. "

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    PartnerFonds AG i.L.
    Petra Schöffel
    Widenmayerstrasse 50
    80538 München
    Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
    Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
    E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167963
    OTS: PartnerFonds AG


