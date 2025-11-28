PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT

hzenger schrieb gestern 23:40

Sonderaituationen wie diese sind natürlich nicht ein Lose-lose sondern ein Gewinn ohne gleichen für den wertorientierten Anleger. Falls die neuen Blue Cap Aktionäre ihre Aktien blind in den Markt werfen sollten, werden sich hervorragende Einkaufkurse ergeben, für ein Unternehmen, das objektiv knapp 30€ pro Aktie wert ist (weit überwiegend durch Cash untermauert). Ich würde mich darüber sehr freuen, glaube aber ehrlich gesagt nicht daran, dass der Kurs hier nachhaltig unter 18€ kommt — es wäre einfach zu billig und die Verkäufe wären ja sehr kurzfristig.



Ich denke aber durchaus, dass die aktuelle Unterbewertung kurzfristig nicht besser wird, weil sich potenzielle Käufer natürlich fragen können “warum jetzt kaufen und nicht erst darauf warten, bis potenzielle Verkäufer die Möglichkeit hatten auszusteigen?” Das wiederum erlaubt es vermutlich, in den nächsten zwei Wochen weiterhin unter 20€ einzukaufen.



Es gibt eigentlich nichts schöneres für Value Investoren als kurzfristige Verwerfungen die nichts mit dem Fundamentalwert zu tun haben. Und dieser ist sehr transparent und offensichtlich. Mir ist die Frage nach einem ARP eigentlich egal. Es spielt einfach keine ernstzunehmende Rolle, wo der Kurs in ein oder zwei Wochen steht. Ich glaube auch nicht, dass Blue Cap hier ein super Geschäft machen wird können über Rückkäufe. Klar, wenn der Kurs mal einbricht, können sie vielleicht mal etwas Zeug zu 16€ abgrasen. Aber wie viel wird das schon sein? Zu solchen Kursen würden auch die Ankeraktionäre massiv Volumen aufnehmen, wie sie ja zuletzt gezeigt haben.



Insofern würde ich weiter das sagen, was ich in meinem letzten Post gesagt hatte: aktuell kann man hier wenig falsch machen. Höchstens noch ein wenig Pulver aufheben um selbst billig einzusammeln, falls es kurzfristig mal einen Ausverkauf geben sollte. Sehr lange wird der aber nicht gehen, dafür sind die 30€ Wert der Aktie zu sehr in Stein gemeißelt.