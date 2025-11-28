    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche-Börse-Anleger finden Gefallen an Offerte für Allfunds

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse führt Dax nach Offerte für Allfunds.
    • Aktien stiegen um 1,6%, blieben unter Vortagshoch.
    • Experten sehen Übernahme strategisch positiv, Synergien unklar.
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche-Börse-Anleger finden Gefallen an Offerte für Allfunds
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Nachgang einer unverbindlichen Offerte für die Allfunds Group haben die Aktien der Deutschen Börse am Freitag den Spitzenplatz im Dax eingenommen. Am Donnerstagnachmittag hatten sie ihre vorherigen Kursgewinne in einer ersten Reaktion auf die Nachricht noch etwas reduziert. Doch zu Wochenschluss kehrten sie wieder auf ihren Weg nach oben zurück.

    Mit einem Anstieg um zuletzt 1,6 Prozent lagen die Titel des Börsenbetreibers in der Dax-Rangliste vor dem Indexzweiten Infineon . Sie blieben damit aber unter ihrem Vortagshoch, das vor der Ankündigung der Übernahmepläne erreicht worden war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.330,20€
    Basispreis
    15,91
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.240,00€
    Basispreis
    15,86
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tom Mills vom Analysehaus Jefferies schrieb in seinem Kommentar, im Vergleich zu einer ehemaligen Offerte des Konkurrenten Euronext für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds passe dieses Mal die Branchenlogik deutlich besser. Der Experte geht davon aus, dass durch die Übernahme das Ergebnis je Aktie der Deutschen Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesteigert wird. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien aus der Übernahme unklar.

    "Unsere erste Einschätzung des potenziellen Deals ist leicht positiv", schrieb auch Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler. Strategisch gesehen geht er davon aus, dass der Börsenbetreiber mit dem Deal sein Investmentfonds-Plattformgeschäft ausbauen möchte. Softwarebasierte Geschäfte schätzt er in diesem Bereich als "hochgradig skalierbar" ein. Eine Schlüsselfrage sei aber, wie die EU-Wettbewerbsbehörden die Übernahmen in das Marktumfeld einordneten./tih/gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 229,6 auf Tradegate (28. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +9,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,66 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von -0,65 %/+27,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Deutsche-Börse-Anleger finden Gefallen an Offerte für Allfunds Im Nachgang einer unverbindlichen Offerte für die Allfunds Group haben die Aktien der Deutschen Börse am Freitag den Spitzenplatz im Dax eingenommen. Am Donnerstagnachmittag hatten sie ihre vorherigen Kursgewinne in einer ersten Reaktion auf die …