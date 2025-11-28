DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (28. November 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,00 € , was eine Steigerung von +15,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer