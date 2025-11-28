Delivery Hero Aktie weiter aufwärts - +4,55 % - 28.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,55 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +5,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,033€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kurs der Delivery Hero Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,05 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +12,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Delivery Hero -33,06 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,07 % 1 Monat -19,53 % 3 Monate -20,05 % 1 Jahr -51,99 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,63 Mrd.EUR € wert.

Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Der Dax verlor zuletzt 0,1 Prozent auf 23.746 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Delivery Hero steht massiv unter Druck: Mehrere Großaktionäre fordern eine strategische Überprüfung, inklusive möglicher Verkäufe. Die Aktie haussiert.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.