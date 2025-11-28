    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    Rentenkommission darf keine 'Laberrunde' sein

    Für Sie zusammengefasst
    • Rentenkommission soll soziale Sicherungssysteme sichern.
    • Keine "Laberrunde", schnelle Reformvorschläge nötig.
    • Entscheidung über Reform liegt beim Bundestag.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Rentenkommission muss nach den Worten von SPD-Chef Lars Klingbeil in kurzer Zeit die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sicherstellen. Die Rentenkommission werde keine "Laberrunde sein", sondern sie müsse die Entscheidung für eine grundsätzliche Reform der Rente treffen, sagte der Bundesfinanzminister nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin. Die finale Entscheidung zur Rentenreform liege zwar beim Bundestag, aber die Kommission müsse spätestens nach Ende des zweiten Quartals 2026 Vorschläge unterbreiten, sagte Klingbeil.

    Union und die SPD hätten dafür klar verabredet, dass es Strukturreformen brauche, betonte der SPD-Chef. "Da gibt es kein Gegeneinander in dieser Koalition, sondern da waren wir uns schon in den Koalitionsverhandlungen einig und das haben wir gestern noch mal festgehalten."/ctt/had/hoe/mfi/bw/vsr/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
