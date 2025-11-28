Quantum Systems verdreifacht Bewertung – IPO-Fantasie flammt auf

Das 2015 gegründete Unternehmen stellt Aufklärungs- und unbemannte Flugsysteme für zivile und militärische Zwecke her. Die Nachfrage stieg zuletzt spürbar, da die neue Abfangdrohne Jaeger feindliche Unmanned Aerial Vehicle (UAVs) neutralisieren soll und Sicherheitsbehörden nach Drohnenstörungen an Flughäfen verstärkt Schutzsysteme suchen. Mit dem Kapital baut Quantum Systems seine Produktionskapazitäten in Deutschland, den USA und der Ukraine aus; im Dezember übernimmt es zudem Werkshallen des insolventen Flugtaxi-Herstellers Lilium. Parallel investiert das Unternehmen weiter in KI-Software und akquiriert Technologiepartner: Nach der Übernahme der Thüringer Firma Spleenlab verhandeln die Co-CEOs Florian Seibel und Sven Kruck auch mit Fernride über eine mögliche Akquisition.

Der Münchner Drohnenhersteller Quantum Systems hat seine Bewertung in nur sechs Monaten auf über drei Milliarden Euro verdreifacht. Das Unternehmen sammelte in einer von Balderton Capital angeführten Erweiterung der Serie-C-Runde weitere 180 Millionen Euro ein und kommt damit 2025 auf insgesamt 340 Millionen Euro frisches Kapital – die größte private Finanzierung im europäischen Dual-Use-Sektor in diesem Jahr. Unterstützt wird Quantum Systems unter anderem von Peter Thiel, Porsche Automobil Holding SE und Notion Capital.

Operativ wächst Quantum Systems rasant. Der Umsatz soll 2025 laut Management auf mehr als 250 Millionen Euro steigen; ein Insider hält sogar 275 Millionen Euro für möglich. Das Unternehmen arbeitet profitabel und plant 2026 die Markteinführung militärischer Abfangdrohnen. Auch Land- und Seedrohnen befinden sich in Entwicklung.

Aufträge aus Europa stärken das Profil: Quantum Systems erhielt gemeinsam mit dem KI-Rüstungsstartup Helsing den Zuschlag für das NATO-Projekt Uranos KI, das die Ostflanke des Bündnisses überwachen soll. In der Szene gelten beide Firmen inzwischen als "Neo-Primes", die mittelfristig etablierten Rüstungsriesen Konkurrenz machen könnten. "Wir sind der Marktführer bei unbemannten Systemen", sagte Kruck.

Alle Bestandsinvestoren beteiligten sich an der neuen Runde, darunter Project A, Airbus, Hensoldt und HV Capital. Partner Christian Saller erklärte: "… mit der laufenden Erweiterung der Produktpalette sehen wir das Unternehmen klar auf dem Weg zu einem neuen europäischen Defense-Prime."

Die Entwicklung macht Quantum Systems zu einem potenziellen Börsenkandidaten. Finanzchef Jonas Jarosch schloss einen IPO nicht aus – und der Boom im europäischen Drohnensektor dürfte diesen Schritt weiter begünstigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



