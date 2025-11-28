Umfrage
Verbraucher wollen digitale Zahloption und Alternative zum Papierbon - Deutschland an der Kasse
Berlin (ots) - Einkäufe, beispielsweise im Supermarkt, sind ein universelles
Erlebnis und gehören zum Alltag. An der Kasse immer die gleiche Abfolge: Bar
oder Karte? Möchten Sie den Bon? Hinter diesen einfachen Fragen und den
Transaktionen läuft ein komplexes System an gesetzlichen Anforderungen ab, das
aktuell in Bewegung gerät. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht
gleich mehrere Änderungen vor: Eine verpflichtende digitale Bezahloption, die
Abschaffung der Bonpflicht sowie eine künftige Registrierkassenpflicht.
Deutschland an der Kasse: Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von
https://www.fiskaly.com/de , einem Anbieter cloudbasierter
Fiskalisierungs-Lösungen zur Umsetzung von Gesetzesvorschriften rund um
Kassenbelege und Transaktionen, geht der Frage nach, wie die Deutschen zu den
geplanten Änderungen stehen.
Durchgeführt hat die Umfrage das Meinungsforschungsinstitut Appinio.
Ergebnisse der Umfrage im Überblick
Die Bundesregierung plant Händler, Gastronomen und andere Dienstleister dazu zu
verpflichten, neben Bargeld auch mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit,
etwa per Karte oder Smartphone anzubieten. Stimmen Sie diesen Plänen zu?
39,7 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption
19,1 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption und hoffe,
dass sie so schnell wie möglich kommt
41,2 % Nein , Ich bin gegen eine verpflichtende digitale Zahloption
Verpflichtung zum Angebot digitaler Bezahloption: Mehrheitliche Zustimmung - vor
allem bei Jüngeren
Insgesamt 58,8 % der Befragten befürworten die verpflichtende Einführung
digitaler Bezahloptionen - davon 39,7 % grundsätzlich, weitere 19,1 % sprechen
sich sogar für eine möglichst rasche Umsetzung aus. 41,2 % der Befragten lehnen
eine gesetzliche Verpflichtung jedoch ab. Besonders auffällig: Die Zustimmung
ist bei jüngeren Menschen besonders hoch:
16 - 24 Jährige: 53,9 % allgemeine Zustimmung, weitere 18,2 % wünschen die
besonders rasche Umsetzung.
25 - 34 Jährige: 50,5 % allgemeine Zustimmung, weitere 20,1 % wünschen die
besonders rasche Umsetzung.
Digitale Bezahloption und Bonpflicht: Zwei Drittel kennen den Zusammenhang im
Kampf gegen Steuerbetrug
Der Bundesrechnungshof schätzt, dass dem Staat jährlich bis zu 70 Milliarden
Euro an Steuern und Abgaben entgehen - Transaktionen werden durch eine
unzureichende Kassenführung oder Manipulation verschleiert und nicht
nachvollziehbar gemacht. Um solche Verluste zu vermeiden und eine saubere
Kassenführung besser kontrollieren zu können, wurden hierzulande und in vielen
weiteren europäischen Ländern, Fiskalisierungsgesetze eingeführt - die
Bonpflicht ist ein Teil des Kontrollsystems, ebenso helfen Digitale
