Verbraucher wollen digitale Zahloption und Alternative zum Papierbon - Deutschland an der Kasse

Berlin (ots) - Einkäufe, beispielsweise im Supermarkt, sind ein universelles

Erlebnis und gehören zum Alltag. An der Kasse immer die gleiche Abfolge: Bar

oder Karte? Möchten Sie den Bon? Hinter diesen einfachen Fragen und den

Transaktionen läuft ein komplexes System an gesetzlichen Anforderungen ab, das

aktuell in Bewegung gerät. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht

gleich mehrere Änderungen vor: Eine verpflichtende digitale Bezahloption, die

Abschaffung der Bonpflicht sowie eine künftige Registrierkassenpflicht.



Deutschland an der Kasse: Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von

https://www.fiskaly.com/de , einem Anbieter cloudbasierter

Fiskalisierungs-Lösungen zur Umsetzung von Gesetzesvorschriften rund um

Kassenbelege und Transaktionen, geht der Frage nach, wie die Deutschen zu den

geplanten Änderungen stehen.









Durchgeführt hat die Umfrage das Meinungsforschungsinstitut Appinio.Ergebnisse der Umfrage im ÜberblickDie Bundesregierung plant Händler, Gastronomen und andere Dienstleister dazu zuverpflichten, neben Bargeld auch mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit,etwa per Karte oder Smartphone anzubieten. Stimmen Sie diesen Plänen zu?39,7 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption19,1 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption und hoffe,dass sie so schnell wie möglich kommt41,2 % Nein , Ich bin gegen eine verpflichtende digitale ZahloptionVerpflichtung zum Angebot digitaler Bezahloption: Mehrheitliche Zustimmung - vorallem bei JüngerenInsgesamt 58,8 % der Befragten befürworten die verpflichtende Einführungdigitaler Bezahloptionen - davon 39,7 % grundsätzlich, weitere 19,1 % sprechensich sogar für eine möglichst rasche Umsetzung aus. 41,2 % der Befragten lehneneine gesetzliche Verpflichtung jedoch ab. Besonders auffällig: Die Zustimmungist bei jüngeren Menschen besonders hoch:16 - 24 Jährige: 53,9 % allgemeine Zustimmung, weitere 18,2 % wünschen diebesonders rasche Umsetzung.25 - 34 Jährige: 50,5 % allgemeine Zustimmung, weitere 20,1 % wünschen diebesonders rasche Umsetzung.Digitale Bezahloption und Bonpflicht: Zwei Drittel kennen den Zusammenhang imKampf gegen SteuerbetrugDer Bundesrechnungshof schätzt, dass dem Staat jährlich bis zu 70 MilliardenEuro an Steuern und Abgaben entgehen - Transaktionen werden durch eineunzureichende Kassenführung oder Manipulation verschleiert und nichtnachvollziehbar gemacht. Um solche Verluste zu vermeiden und eine saubereKassenführung besser kontrollieren zu können, wurden hierzulande und in vielenweiteren europäischen Ländern, Fiskalisierungsgesetze eingeführt - dieBonpflicht ist ein Teil des Kontrollsystems, ebenso helfen Digitale