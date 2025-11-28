    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Verbraucher wollen digitale Zahloption und Alternative zum Papierbon - Deutschland an der Kasse

    Berlin (ots) - Einkäufe, beispielsweise im Supermarkt, sind ein universelles
    Erlebnis und gehören zum Alltag. An der Kasse immer die gleiche Abfolge: Bar
    oder Karte? Möchten Sie den Bon? Hinter diesen einfachen Fragen und den
    Transaktionen läuft ein komplexes System an gesetzlichen Anforderungen ab, das
    aktuell in Bewegung gerät. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht
    gleich mehrere Änderungen vor: Eine verpflichtende digitale Bezahloption, die
    Abschaffung der Bonpflicht sowie eine künftige Registrierkassenpflicht.

    Deutschland an der Kasse: Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von
    https://www.fiskaly.com/de , einem Anbieter cloudbasierter
    Fiskalisierungs-Lösungen zur Umsetzung von Gesetzesvorschriften rund um
    Kassenbelege und Transaktionen, geht der Frage nach, wie die Deutschen zu den
    geplanten Änderungen stehen.

    Durchgeführt hat die Umfrage das Meinungsforschungsinstitut Appinio.

    Ergebnisse der Umfrage im Überblick

    Die Bundesregierung plant Händler, Gastronomen und andere Dienstleister dazu zu
    verpflichten, neben Bargeld auch mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit,
    etwa per Karte oder Smartphone anzubieten. Stimmen Sie diesen Plänen zu?

    39,7 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption

    19,1 % Ja , ich bin für eine verpflichtende digitale Bezahloption und hoffe,
    dass sie so schnell wie möglich kommt

    41,2 % Nein , Ich bin gegen eine verpflichtende digitale Zahloption

    Verpflichtung zum Angebot digitaler Bezahloption: Mehrheitliche Zustimmung - vor
    allem bei Jüngeren

    Insgesamt 58,8 % der Befragten befürworten die verpflichtende Einführung
    digitaler Bezahloptionen - davon 39,7 % grundsätzlich, weitere 19,1 % sprechen
    sich sogar für eine möglichst rasche Umsetzung aus. 41,2 % der Befragten lehnen
    eine gesetzliche Verpflichtung jedoch ab. Besonders auffällig: Die Zustimmung
    ist bei jüngeren Menschen besonders hoch:

    16 - 24 Jährige: 53,9 % allgemeine Zustimmung, weitere 18,2 % wünschen die
    besonders rasche Umsetzung.

    25 - 34 Jährige: 50,5 % allgemeine Zustimmung, weitere 20,1 % wünschen die
    besonders rasche Umsetzung.

    Digitale Bezahloption und Bonpflicht: Zwei Drittel kennen den Zusammenhang im
    Kampf gegen Steuerbetrug

    Der Bundesrechnungshof schätzt, dass dem Staat jährlich bis zu 70 Milliarden
    Euro an Steuern und Abgaben entgehen - Transaktionen werden durch eine
    unzureichende Kassenführung oder Manipulation verschleiert und nicht
    nachvollziehbar gemacht. Um solche Verluste zu vermeiden und eine saubere
    Kassenführung besser kontrollieren zu können, wurden hierzulande und in vielen
    weiteren europäischen Ländern, Fiskalisierungsgesetze eingeführt - die
    Bonpflicht ist ein Teil des Kontrollsystems, ebenso helfen Digitale
