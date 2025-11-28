Fair, frisch und Fisch
Lachs der NORMA-Eigenmarken FJORDKRONE und BIO SONNE ab sofort um bis zu 10 Prozent günstiger / Für Advents-Brunch und Weihnachts-Dinner (FOTO)
Egal ob deftig mit Gans und Kloß oder leicht mit Lachs und Kartoffel - bei
NORMA geht's mit viel Auswahl zu reduzierten Preisen in die Vorweihnachtszeit.
Besonders sparen lässt sich ab sofort bei den Eigenmarken BIO SONNE und
FJORDKRONE. Dort sind jetzt die leckeren Lachs-Produkte günstiger zu haben. Der
Norwegische Räucherlachs von FJORDKRONE in der 200-Gramm-Packung kostet sogar
rund 10 Prozent weniger. Beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter sparen
Verbraucherinnen und Verbraucher damit 50 Cent pro Packung bei jedem Einkauf
der beliebten Fisch-Produkte und sorgen mit dem Lachs für echte
Feinschmecker-Momente beim Advents-Brunch, Mittagessen oder beim
Weihnachts-Dinner.
Der Spar-Endspurt bei NORMA biegt im Jahr 2025 auf die Zielgerade: In den
vergangenen Wochen und Monaten wurden hunderte Produkte quer durchs Sortiment
dauerhaft im Preis gesenkt. Damit bleibt der Discounter seinem Versprechen
"Mehr fürs Geld" treu und gibt alle Preisvorteile direkt an die
Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.
je nach Verfügbarkeit):
BIO SONNE Bio Räucherlachs 100 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 3,99 EUR
FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 200 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,29 EUR
FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 150 g
Bislang: 3,59 EUR
Jetzt: 3s,25 EUR
FJORDKRONE Lachsforelle 100 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
FJORDKRONE Stremellachs 125 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR
FJORDKRONE Norwegisches Lachsfilet 250 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
FJORDKRONE Lachsspezialitäten 200 g
Bislang: 4,49 EUR
Jetzt: 3,99 EUR
NORFISK Räucherlachs 90 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
ARCTIC FISH Coho Räucherlachs 100 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,69 EUR
ARCTIC FISH Atlantisches Lachsfilet 300 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6167980
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.
Sehr viele Infos, insbesondere zur Strategie. Sehr plausibel fand ich die Erläuterung zum Wasserdeal. Die Sparte wurde zum 19fachen des EBIT verkauft und die Marktkapitalisierung hatte nie diesen Wert widergespiegelt, also war es konsequent diesen Wert im Verkauf zu realisieren, insbesondere da es nahezu kaum Synergieeffekte mit den anderen Sparten gibt. Dem Unternehmen fließt Liquidität in Höhe von 20 EUR pro Aktie zu, daher ist man auch selbst überzeugt, dass der Aktie deutlich unterbewertet ist. Sehr ausführlich wurde erläutert wie Norma bis 2028 eine zweistellige Marge erzielen will. Dem Industriebereich wird großes Wachstum beigemessen und hier will man sich auch verstärken. Die Suche und Identifikation geeigneter Übernahmekandidaten hat wohl schon begonnen, Roland Berger unterstützt hierbei.
Für 2026 liegt noch keine Prognose vor, aber wenn man die vollständig bereinigte EBIT-Marge von 2-3 Prozent für 2025 zugrunde legte, ergäbe sich bei einem Umsatz von 800 Mio ein EBIT i.H.v. 16 bis 24 Mio, bei deutlich verbessertem Finanzergebnis. Demgegenüber stünde ein um die Auskehrung an die Aktionäre bereinigter Börsenwert von rund 130 bis 150 Mio für ein Unternehmen, das netto Finanzschulden frei ist. Die Phantasie bzgl. Margenverbesserung und ertragssteigernder Zukäufe gibt es "on top".
Krümel für die Aktionäre? Bitte erst informieren: