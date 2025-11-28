    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Lachs der NORMA-Eigenmarken FJORDKRONE und BIO SONNE ab sofort um bis zu 10 Prozent günstiger / Für Advents-Brunch und Weihnachts-Dinner (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Egal ob deftig mit Gans und Kloß oder leicht mit Lachs und Kartoffel - bei
    NORMA geht's mit viel Auswahl zu reduzierten Preisen in die Vorweihnachtszeit.
    Besonders sparen lässt sich ab sofort bei den Eigenmarken BIO SONNE und
    FJORDKRONE. Dort sind jetzt die leckeren Lachs-Produkte günstiger zu haben. Der
    Norwegische Räucherlachs von FJORDKRONE in der 200-Gramm-Packung kostet sogar
    rund 10 Prozent weniger. Beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter sparen
    Verbraucherinnen und Verbraucher damit 50 Cent pro Packung bei jedem Einkauf
    der beliebten Fisch-Produkte und sorgen mit dem Lachs für echte
    Feinschmecker-Momente beim Advents-Brunch, Mittagessen oder beim
    Weihnachts-Dinner.

    Der Spar-Endspurt bei NORMA biegt im Jahr 2025 auf die Zielgerade: In den
    vergangenen Wochen und Monaten wurden hunderte Produkte quer durchs Sortiment
    dauerhaft im Preis gesenkt. Damit bleibt der Discounter seinem Versprechen
    "Mehr fürs Geld" treu und gibt alle Preisvorteile direkt an die
    Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    BIO SONNE Bio Räucherlachs 100 g
    Bislang: 4,29 EUR
    Jetzt: 3,99 EUR

    FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 200 g
    Bislang: 4,79 EUR
    Jetzt: 4,29 EUR

    FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 150 g
    Bislang: 3,59 EUR
    Jetzt: 3s,25 EUR

    FJORDKRONE Lachsforelle 100 g
    Bislang: 2,69 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    FJORDKRONE Stremellachs 125 g
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 3,29 EUR

    FJORDKRONE Norwegisches Lachsfilet 250 g
    Bislang: 5,49 EUR
    Jetzt: 4,99 EUR

    FJORDKRONE Lachsspezialitäten 200 g
    Bislang: 4,49 EUR
    Jetzt: 3,99 EUR

    NORFISK Räucherlachs 90 g
    Bislang: 2,69 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    ARCTIC FISH Coho Räucherlachs 100 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,69 EUR

    ARCTIC FISH Atlantisches Lachsfilet 300 g
    Bislang: 5,99 EUR
    Jetzt: 5,79 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6167980
    OTS: NORMA


