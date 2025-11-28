    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Bilfinger-Ziel auf 115 Euro - 'Buy'

    • Deutsche Bank hebt Kursziel für Bilfinger auf 115 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktentwicklung.
    • Margenzielspanne könnte auf 7-9% angehoben werden.
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 99,60 auf Tradegate (28. November 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +5,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+14,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 115 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
