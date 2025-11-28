ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Bilfinger-Ziel auf 115 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Bilfinger auf 115 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktentwicklung.
- Margenzielspanne könnte auf 7-9% angehoben werden.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 99,60 auf Tradegate (28. November 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +5,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd..
Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+14,77 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 115 Euro
bin Kleinaktionaer aus dem Raum Mannheim und war heute auf der Hauptversammlung bei Bilfinger online. Online waren nur 34 Teilnehmer ! Normalerweise sind auf den Hauptversammlungen im Rosengarten in Mannheim mehrer Hundert Teilnehmer.
Bild: 11730_20250512225922_IMG_0837
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-05/65374554-neue-infrastrukturprojekte-geben-bilfinger-rueckenwind-118.htm
Sondereffekte, ausschließlich bezogen auf Stork-Akquistion. Der Rest ist vernachlässigbar. Im Einzelnen:
Dem Ertrag aus Badwill 33,8 M€ stehen 14,8 M€ Restrukturierungsaufwand bei Stork (im Wesentlichen Abfindungen) und 6,7 M€ Harmonisierungs- und Integrationsaufwendungen, sowie 6 M€ PPA, gegenüber. Saldiert macht das einen postiven Sondereffekt von 6,3 M€ auf EBIT-Basis. Abzüglich 7,1 M€ AtEquity-Ergebnis macht das ein Betriebsergebnis von genau 145,00 M€. Im Sommer bin ich hier von einem Betriebsergebnis von rund 132 M€ ausgegangen, allerdings ohne Stork-Beitrag am ordentlichen Betriebsergebnis.
Stork wurde offenbar tatsächlich zunächst mal mit 74,5 M€ recht günstig erworben. Was an Nachzahlungen noch anfällt, weiß ich nicht.
Weiteres in G&V:
Abschreibungen für Leasing: 64,4 M€. Insgesamt stehen von den langf. Finanzschulden von 317 M€ 142 M€ für langfr. Leasing.
CF recht erfreulich für Bilfinger, im Call wurde zwar gesagt, dass die Cash Conversion Rate nachhaltig nicht über 80% zu bekommen sei aber angesichts der Forderungen LuL in der Bilanz sind die 2025 vielleicht erreichbar, wenn auch der Nahe Osten übeproportional stark gestiegen ist (schwierige Schuldner).
Unterhalb dem Betriebsergebnis ist alles ein bisschen besser, als von mir erwartet. Allerdings sind die Zinserträge auf 28,7 M€ (19,6 M€) gestiegen. Das mag mit dem verbesserten Zinsniveau zusammenhängen, ich gehe allerdings auch von einem kleinen Sondereffekt aus.
Sonstiges:
Vollständige Integration Stork bis Mitte 2025,
Fokus für Zukäufe jetzt USA und Mittlerer Osten (Anmerkung: auf die USA müsste, nach meiner Einschätzung, der Großteil der Verlustvorträge entfallen),
Nordamerika ist immer noch operativ negativ,
Zwei betriebsbedingte Todesfälle von an Subunternehmer ausgeliehene Arbeitnehmer,
Nichtaktivierte Verlustvorträge KöSt.: 1.003 M€, GewSt. 1.027 M€.
Im CC wurde gesagt, dass es keine Neuigkeiten bezüglich des Unglücks mit dem Fähranleger gibt,
Das Jahr 2025 wird in der ersten Hälfte eher schwach beginnen um dann im zweiten Halbjahr deutlicher positiv zu verlaufen.
Nimmt man jetzt jeweils die Mitte der Prongnosespannen, dürfte das Betriebsergebnis 2025 grob bei 280 bis 295 M€ herauskommen => KGV 13,1, EV/EBIT ca. 8,4. Die Dividendenrendite bleibt, trotz der erfreulichen Kursentwicklung der Aktie, konstant auf hohem Niveau von jetzt 3,6 Prozent.
Bilfinger muss jetzt sehen, dass das Geschäft in USA endlich mal in die Gänge kommt. Dort ist m.E. jetzt der größte Hebel - und mutmaßlich ein Großteil der gigantischen Verlustvorträge.