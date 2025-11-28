Das Festmahl wird günstiger
Lidl senkt Lachspreise pünktlich zur Weihnachtszeit / Lidl untermauert seine Position als Preisführer und bringt Genuss und wertvolle Inhaltsstoffe auf den Teller (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Ab Freitag, den 28. November 2025, können sich Millionen
Verbraucher und Fischliebhaber in Deutschland freuen. Der Frische-Discounter
senkt dauerhaft die Preise für zahlreiche Lachsprodukte und macht es damit noch
einfacher, hochwertige und nahrhafte Fischprodukte in den Speiseplan zu
integrieren. Lidl-Kunden profitieren von Preisnachlässen von 10 Prozent bei
Lachsfilet oder Räucherlachs.
Mit 24 Prozent Marktanteil ist Lachs der beliebteste Speisefisch in Deutschland
und findet sich sowohl im Alltag als auch bei festlichen Anlässen wie
Weihnachten, Silvester und Neujahr auf Millionen Esstischen in Deutschland. Er
zeichnet sich nicht nur durch seinen feinen Geschmack aus, sondern auch durch
seine wertvollen Inhaltsstoffe - vor allem die reichlich enthaltenen
Omega-3-Fettsäuren. Diese essenziellen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind
wichtig für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Daher empfiehlt die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, im Rahmen einer bewussten und ausgewogenen
Ernährung, Lachs regelmäßig auf den Speiseplan zu setzen. Auch seine
Vielseitigkeit macht ihn beliebt - ob geräuchert zum Frühstück, als Filet aus
der Pfanne oder schonend dampfgegart - die Nachfrage nach qualitativ
hochwertigem Lachs bleibt hoch. Lidl reagiert auf die anhaltende Beliebtheit und
stellt mit der Preissenkung sicher, dass dieses nährstoffreiche Lebensmittel
trotz steigender Lebenshaltungskosten für jeden erschwinglich bleibt.
Kunden können sich weiterhin darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell
bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie immer gilt: bundesweit
einheitliche Preise statt regionaler Preisunterschiede.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich im Preis
gesenkt:
- Ocean Sea Lachsfilet ohne Haut, 3x 125 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 25,31
Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro
- Ocean Sea Lachsspitzen ohne Haut, 455 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 20,86
Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro
- Ocean Sea Lachsfilet ohne Haut, 2x 125 Gramm, neu 4,99 Euro (Grundpreis:19,96
Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro
- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut, 4x 125 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis:
18,98 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro
- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut Trim D, ca. 1000 Gramm, neu 17,99 Euro
(Grundpreis: 17,99 Euro/Kilogramm) statt 18,99 Euro
- Fischerstolz Bio Lachsfilet mit Haut skin-pack, 200 Gramm, neu 6,49 Euro
(Grundpreis: 32,45 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro
- Fischerstolz Lachsfilet mit Haut, 300 Gramm, neu 5,79 Euro (Grundpreis: 19,30
Euro/Kilogramm) statt 5,99 Euro
- Fischerstolz Ofen- und Grill Lachs sort., 250 Gramm, neu 5,29 Euro
(Grundpreis: 21,16 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro
- Fischerstolz Lachsforellenfilet, 180 Gramm, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 21,06
Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro
- Fischerstolz Bio Lachsfilet mit Haut, 4x125 Gramm, neu 13,99 Euro (Grundpreis:
27,98 Euro/Kilogramm) statt 15,49 Euro
- Nautica Räucherlachs, 200 Gramm, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 21,45
Euro/Kilogramm) statt 4,79 Euro
- Nautica Stremellachs sort., 125 Gramm, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 26,32
Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro
- Nautica Norwegischer Bio Räucherlachs, 100 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis:
39,90 Euro/Kilogramm) statt 4,29 Euro
- Nautica Graved-Lachs, 170 Gramm, neu 3,99 Euro (Grundpreis: 23,47
Euro/Kilogramm) statt 4,49 Euro
- Nautica Lachsforelle, 100 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 24,90
Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro
- Nautica Räucherlachs, 90 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis:27,67
Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
[1] https://www.fischinfo.de/marktdaten/fischfavoriten-2024-lachs-bleibt-lieblin
gsfisch/
[2] https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen
/fisch/
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
