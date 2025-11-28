Aktie klar im Plus
Deutsche Börse mit Übernahme-Turbo: Milliarden-Deal mit Allfunds rückt näher
Die Deutsche Börse treibt ihre Expansion im Fondsgeschäft voran – und verhandelt exklusiv über eine Komplettübernahme der britischen Allfunds Group. Analysten sehen große Chancen, aber noch einige Hindernisse.
- Deutsche Börse verhandelt Übernahme von Allfunds Group.
- Angebot bei 8,80 Euro je Aktie, Gesamtwert 5,3 Mrd. Euro.
- Analysten sehen Chancen, aber auch Risiken für Deal.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Die Deutsche Börse steht offenbar vor ihrem nächsten großen Wurf: Die Frankfurt bestätigten in dieser Woche exklusive Verhandlungen über die Übernahme des Fondsplattform-Betreibers Allfunds. Das Angebot liegt bei 8,80 Euro je Aktie – zur Hälfte in bar, zur Hälfte in Deutsche-Börse-Papieren, ergänzt um 0,20 Euro Dividende. Insgesamt summiert sich das Paket auf rund 5,3 Milliarden Euro, ein Aufschlag von 32,5 Prozent auf den letzten Allfunds-Schlusskurs.
Laut einer Modellrechnung der UBS wäre der Deal für die Deutsche Börse ergebnistreibend: In ihrem Basisszenario rechnen die Analysten mit einem Plus von rund 5 Prozent beim Gewinn je Aktie. Grundlage sind erwartete Kostensynergien von 35 Prozent auf Basis der Allfunds-Kosten im Jahr 2026 sowie Finanzierungskosten von 3,5 Prozent. Allerdings dürfte der Konzern wegen seiner Ratingvorgaben und der höheren Verschuldung voraussichtlich ein Jahr lang keine Aktienrückkäufe durchführen.
Die Deutsche-Börse-Aktie legte infolge der Übernahmenachricht deutlich zu. Auf Wochensicht beträgt das Plus rund 5 Prozent.
Strategisch passe der Zukauf perfekt, loben die Schweizer Analysten: Während die Deutsche Börse ihre Fondsservices vor allem im deutschsprachigen Raum anbietet, ist Allfunds in Italien, Spanien und Frankreich stark. Die geografische Ergänzung und das nahezu identische Geschäftsprofil eröffnen laut UBS erhebliches Einsparpotenzial.
"Allfunds wäre daher eine gute Ergänzung, d.h. aus strategischer Sicht würde eine Übernahme auf den ersten Blick Sinn machen", meint auch DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler. "Die Bedeutung des Fondsservicegeschäfts würde im Konzern deutlich an Gewicht gewinnen. Das diskutierte Übernahmeangebot erscheint nicht billig, die Allfunds-Aktie wäre mit einem 2026e KGV von 18,6x bewertet. Aufgrund der Tatsache, dass die Übernahme strategisch Sinn macht, wäre eine gewisse Prämie zu rechtfertigen."
Risiken bleiben: ein möglicher Gegenbieter, ein intensives Wettbewerbsverfahren sowie die Gefahr, dass eine der Parteien abspringt – wie bereits 2023 in einem ähnlich gelagerten Fall. UBS stuft die Deutsche-Börse-Aktie weiter neutral ein, Kursziel 250 Euro: Der klare Fokus im Kerngeschäft spreche für den Deal, die wohl verzögerten Aktienrückkäufe dagegen.
Die DZ-Bank hält unterdessen an ihrem Kaufen-Rating mit Kursziel 275 Euro fest.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 229,5EUR auf Tradegate (28. November 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.