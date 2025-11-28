    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen leicht am Freitag.
    • Euro-Bund-Future sank um 0,10% auf 128,89 Punkte.
    • Inflationsdaten aus Eurozone uneinheitlich, stabil.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 128,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,68 Prozent.

    Die am Vormittag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus einigen Staaten der Eurozone für den Monat November fielen uneinheitlich aus. In Frankreich hat die Inflationsrate auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von 0,8 Prozent verharrt. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 1,0 Prozent erwartet. In Spanien liegt die Inflation mit 3,1 Prozent weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent - trotz eines leichten Rückgangs. Volkswirte hatten eine etwas stärkere Abschwächung auf 3,0 Prozent erwartet. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr erwartet. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht.

    Experten rechnen aber nicht mit allzu starken Bewegungen durch die Daten. "Allerdings scheint Inflation derzeit nicht das wichtigste Thema in der Eurozone zu sein. Die Inflationserwartungen sind stabil und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wurde weitgehend erreicht", schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar.

    Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Blick der Märkte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte.

    Da in den USA wegen des gestrigen Feiertags der Handel am Freitag verkürzt ist, werden keine Impulse aus den Vereinigten Staaten erwartet./jsl/mis




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
