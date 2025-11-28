Leichte Kursverluste

Die am Vormittag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus einigen Staaten der Eurozone für den Monat November fielen uneinheitlich aus. In Frankreich hat die Inflationsrate auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von 0,8 Prozent verharrt. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 1,0 Prozent erwartet. In Spanien liegt die Inflation mit 3,1 Prozent weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent - trotz eines leichten Rückgangs. Volkswirte hatten eine etwas stärkere Abschwächung auf 3,0 Prozent erwartet. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr erwartet. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 128,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,68 Prozent.

Experten rechnen aber nicht mit allzu starken Bewegungen durch die Daten. "Allerdings scheint Inflation derzeit nicht das wichtigste Thema in der Eurozone zu sein. Die Inflationserwartungen sind stabil und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wurde weitgehend erreicht", schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar.

Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Blick der Märkte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte.

Da in den USA wegen des gestrigen Feiertags der Handel am Freitag verkürzt ist, werden keine Impulse aus den Vereinigten Staaten erwartet.




