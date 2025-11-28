Italien
Wirtschaft wächst im dritten Quartal doch leicht
Für Sie zusammengefasst
- Italiens BIP wächst im Q3 um 0,1 Prozent.
- Vorjahresvergleich: Wirtschaftszuwachs von 0,6 Prozent.
- Erste Schätzung sprach von Stagnation, jetzt revidiert.
ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleistung Italiens ist im dritten Quartal überraschend etwas gewachsen. In den drei Monaten bis Ende September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Rom mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit der Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,1 Prozent geschrumpft.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft um 0,6 Prozent. Hier war zunächst nur ein Anstieg um 0,4 Prozent ermittelt worden./jsl/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen