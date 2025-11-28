    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Italien

    Wirtschaft wächst im dritten Quartal doch leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Italiens BIP wächst im Q3 um 0,1 Prozent.
    • Vorjahresvergleich: Wirtschaftszuwachs von 0,6 Prozent.
    • Erste Schätzung sprach von Stagnation, jetzt revidiert.

    ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleistung Italiens ist im dritten Quartal überraschend etwas gewachsen. In den drei Monaten bis Ende September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Rom mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit der Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,1 Prozent geschrumpft.

    Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft um 0,6 Prozent. Hier war zunächst nur ein Anstieg um 0,4 Prozent ermittelt worden./jsl/mis





