Essen Motor Show bringt PS-Emotionen ins Ruhrgebiet (FOTO)

Essen (ots) - Zum Ende des Jahres schlagen die Herzen von Autofans in ganz

Europa höher: Die Essen Motor Show lädt vom 29. November bis zum 7. Dezember

2025 (Preview Day: 28. November) zum furiosen Saisonfinale ins Ruhrgebiet. Rund

500 Aussteller aus 23 Ländern verwandeln neun Hallen der Messe Essen in ein

extravagantes Festival für Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport

und Classic Cars. Neben etlichen Premieren darf sich das autobegeisterte

Publikum auf zahlreiche Aktionen und Specials freuen. Tickets für die Essen

Motor Show gibt es im Onlineshop auf der Website und kosten regulär 20 Euro.



Projektleiter Ralf Sawatzki kündigt für die diesjährige Messe unvergessliche

Momente an: "Die Besucher kommen zu uns, weil sie etwas erleben wollen. Deshalb

wird es in diesem Jahr noch mehr Action an den Ständen und in der Show Area

geben. Die Fans sollen hier mit einem Lächeln reinkommen und mit einem noch

breiteren Lächeln nach Hause fahren." Damit das gelingt, gibt es neben

Autogrammstunden und Produkt-Vorführungen auch ein Special zur Rallye Dakar mit

Fahrzeugen aus der Historie und Gegenwart. Darüber hinaus erwartet das Publikum

in der Mercedes-Fan World in Halle 3 mit dem Maybach Exelero eines der

aufregendsten Projekte der Automobilgeschichte. Das Einzelstück erreicht 351

km/h und steht zum ersten Mal auf der Essen Motor Show.





