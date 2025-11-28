Essen Motor Show bringt PS-Emotionen ins Ruhrgebiet (FOTO)
Essen (ots) - Zum Ende des Jahres schlagen die Herzen von Autofans in ganz
Europa höher: Die Essen Motor Show lädt vom 29. November bis zum 7. Dezember
2025 (Preview Day: 28. November) zum furiosen Saisonfinale ins Ruhrgebiet. Rund
500 Aussteller aus 23 Ländern verwandeln neun Hallen der Messe Essen in ein
extravagantes Festival für Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport
und Classic Cars. Neben etlichen Premieren darf sich das autobegeisterte
Publikum auf zahlreiche Aktionen und Specials freuen. Tickets für die Essen
Motor Show gibt es im Onlineshop auf der Website und kosten regulär 20 Euro.
Projektleiter Ralf Sawatzki kündigt für die diesjährige Messe unvergessliche
Momente an: "Die Besucher kommen zu uns, weil sie etwas erleben wollen. Deshalb
wird es in diesem Jahr noch mehr Action an den Ständen und in der Show Area
geben. Die Fans sollen hier mit einem Lächeln reinkommen und mit einem noch
breiteren Lächeln nach Hause fahren." Damit das gelingt, gibt es neben
Autogrammstunden und Produkt-Vorführungen auch ein Special zur Rallye Dakar mit
Fahrzeugen aus der Historie und Gegenwart. Darüber hinaus erwartet das Publikum
in der Mercedes-Fan World in Halle 3 mit dem Maybach Exelero eines der
aufregendsten Projekte der Automobilgeschichte. Das Einzelstück erreicht 351
km/h und steht zum ersten Mal auf der Essen Motor Show.
Ein VW Käfer mit 612 PS - und Tesla-Motor
Ein weiteres Highlight: In Halle 5 versammelt die tuningXperience rund 150
aufwendig umgebaute Privatfahrzeuge aus ganz Europa. Die Bandbreite ist so
vielfältig wie die Automobil-Landschaft und reicht vom Volumenmodell bis zum
begehrten Nischenexemplar. Ob Kompaktklasse oder Sportwagen, E-Auto oder
Oldtimer - die tuningXperience begeistert mit ihrem vielfältigen Line-up immer
wieder hunderttausende Besucher. Gleichzeitig ist sie ein Barometer für aktuelle
und kommende Trends wie beispielsweise Breitbau und Klassik-Tuning. In diesem
Jahr sorgen unter anderem ein VW Käfer mit einem 612 PS starken Tesla-Motor und
ein getunter VW T2 Kleinbus mit 300 PS für Aufsehen.
Neben den Sondershows und Specials hat es auch das reguläre Angebot der Essen
Motor Show in sich. In Halle 3 dreht sich alles um Performance und Racing. Dazu
gehören neben außergewöhnlichen Fahrwerken und Rädern in diesem Jahr auch
sportliche Serienfahrzeuge von Ford wie der neue Mustang GTD. Auf Motorsportfans
wartet außerdem der ADAC, der die Boliden aus der DTM-Saison 2025 präsentiert.
Wo manchmal noch die Hüllen fallen
Tuning & Lifestyle bilden den Kern der Essen Motor Show: Wer in der Szene Rang
und Namen hat, zeigt sich in den Hallen 5, 6 und 7. Darunter sind Aussteller wie
3M, Arlows, H&R Spezialfedern, LCE Performance, Sonax und Z-Performance, die
spektakuläre Projektfahrzeuge und Neuheiten mit nach Essen bringen. Alle Hüllen
fallen lässt die Initiative TUNE IT! SAFE! (und nur die) und stellt am Preview
Day ihr neues Fahrzeug vor: ein getuntes Auto in Polizeioptik.
Besonders rasant wird es nochmal in Halle 8: Hier erleben die Besucher den Reiz
des Motorsports und können Kontakte in die Branche knüpfen. Manchmal entstehen
daraus große Karrieren: Den späteren Formel-1-Weltmeistern Nico Rosberg und
Sebastian Vettel hat die EMS eine Plattform geboten, als sie noch aufstrebende
Talente waren. Doch auch wenn keine große Karriere daraus wird, lohnt sich ein
Besuch bei Ausstellern wie dem Automobilclub von Deutschland, Ernst Racing und
den Tourenwagen-Legenden. Mit dem Girls Only Team von Giti Tire ist außerdem das
einzige reine Frauenteam im Motorsport vor Ort.
Dieses Finale hat nur Gewinner
Für die Freunde klassischer Fahrzeuge ist Essen ebenfalls gesetzt. Sie erleben
im Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. in den Hallen 1 und 2
automobile Leidenschaft pur. Neben Oldtimern runden die Aussteller das Angebot
mit Youngtimern, Super Sport Cars und Prestige-Automobilen elegant ab. Damit
wird die Essen Motor Show ihrem Ruf als Saisonfinale für Autofans einmal mehr
voll gerecht. Das Besondere an diesem Finale: Es hat nur Gewinner.
