    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Essen Motor Show bringt PS-Emotionen ins Ruhrgebiet (FOTO)

    Essen (ots) - Zum Ende des Jahres schlagen die Herzen von Autofans in ganz
    Europa höher: Die Essen Motor Show lädt vom 29. November bis zum 7. Dezember
    2025 (Preview Day: 28. November) zum furiosen Saisonfinale ins Ruhrgebiet. Rund
    500 Aussteller aus 23 Ländern verwandeln neun Hallen der Messe Essen in ein
    extravagantes Festival für Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport
    und Classic Cars. Neben etlichen Premieren darf sich das autobegeisterte
    Publikum auf zahlreiche Aktionen und Specials freuen. Tickets für die Essen
    Motor Show gibt es im Onlineshop auf der Website und kosten regulär 20 Euro.

    Projektleiter Ralf Sawatzki kündigt für die diesjährige Messe unvergessliche
    Momente an: "Die Besucher kommen zu uns, weil sie etwas erleben wollen. Deshalb
    wird es in diesem Jahr noch mehr Action an den Ständen und in der Show Area
    geben. Die Fans sollen hier mit einem Lächeln reinkommen und mit einem noch
    breiteren Lächeln nach Hause fahren." Damit das gelingt, gibt es neben
    Autogrammstunden und Produkt-Vorführungen auch ein Special zur Rallye Dakar mit
    Fahrzeugen aus der Historie und Gegenwart. Darüber hinaus erwartet das Publikum
    in der Mercedes-Fan World in Halle 3 mit dem Maybach Exelero eines der
    aufregendsten Projekte der Automobilgeschichte. Das Einzelstück erreicht 351
    km/h und steht zum ersten Mal auf der Essen Motor Show.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    90,69€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    103,50€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein VW Käfer mit 612 PS - und Tesla-Motor

    Ein weiteres Highlight: In Halle 5 versammelt die tuningXperience rund 150
    aufwendig umgebaute Privatfahrzeuge aus ganz Europa. Die Bandbreite ist so
    vielfältig wie die Automobil-Landschaft und reicht vom Volumenmodell bis zum
    begehrten Nischenexemplar. Ob Kompaktklasse oder Sportwagen, E-Auto oder
    Oldtimer - die tuningXperience begeistert mit ihrem vielfältigen Line-up immer
    wieder hunderttausende Besucher. Gleichzeitig ist sie ein Barometer für aktuelle
    und kommende Trends wie beispielsweise Breitbau und Klassik-Tuning. In diesem
    Jahr sorgen unter anderem ein VW Käfer mit einem 612 PS starken Tesla-Motor und
    ein getunter VW T2 Kleinbus mit 300 PS für Aufsehen.

    Neben den Sondershows und Specials hat es auch das reguläre Angebot der Essen
    Motor Show in sich. In Halle 3 dreht sich alles um Performance und Racing. Dazu
    gehören neben außergewöhnlichen Fahrwerken und Rädern in diesem Jahr auch
    sportliche Serienfahrzeuge von Ford wie der neue Mustang GTD. Auf Motorsportfans
    wartet außerdem der ADAC, der die Boliden aus der DTM-Saison 2025 präsentiert.

    Wo manchmal noch die Hüllen fallen

    Tuning & Lifestyle bilden den Kern der Essen Motor Show: Wer in der Szene Rang
    und Namen hat, zeigt sich in den Hallen 5, 6 und 7. Darunter sind Aussteller wie
    3M, Arlows, H&R Spezialfedern, LCE Performance, Sonax und Z-Performance, die
    spektakuläre Projektfahrzeuge und Neuheiten mit nach Essen bringen. Alle Hüllen
    fallen lässt die Initiative TUNE IT! SAFE! (und nur die) und stellt am Preview
    Day ihr neues Fahrzeug vor: ein getuntes Auto in Polizeioptik.

    Besonders rasant wird es nochmal in Halle 8: Hier erleben die Besucher den Reiz
    des Motorsports und können Kontakte in die Branche knüpfen. Manchmal entstehen
    daraus große Karrieren: Den späteren Formel-1-Weltmeistern Nico Rosberg und
    Sebastian Vettel hat die EMS eine Plattform geboten, als sie noch aufstrebende
    Talente waren. Doch auch wenn keine große Karriere daraus wird, lohnt sich ein
    Besuch bei Ausstellern wie dem Automobilclub von Deutschland, Ernst Racing und
    den Tourenwagen-Legenden. Mit dem Girls Only Team von Giti Tire ist außerdem das
    einzige reine Frauenteam im Motorsport vor Ort.

    Dieses Finale hat nur Gewinner

    Für die Freunde klassischer Fahrzeuge ist Essen ebenfalls gesetzt. Sie erleben
    im Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. in den Hallen 1 und 2
    automobile Leidenschaft pur. Neben Oldtimern runden die Aussteller das Angebot
    mit Youngtimern, Super Sport Cars und Prestige-Automobilen elegant ab. Damit
    wird die Essen Motor Show ihrem Ruf als Saisonfinale für Autofans einmal mehr
    voll gerecht. Das Besondere an diesem Finale: Es hat nur Gewinner.

    Pressekontakt:

    Messe Essen
    Tom Kraayvanger
    Teamleiter Presse
    mailto:tom.kraayvanger@messe-essen.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50637/6168003
    OTS: Messe Essen GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Essen Motor Show bringt PS-Emotionen ins Ruhrgebiet (FOTO) Zum Ende des Jahres schlagen die Herzen von Autofans in ganz Europa höher: Die Essen Motor Show lädt vom 29. November bis zum 7. Dezember 2025 (Preview Day: 28. November) zum furiosen Saisonfinale ins Ruhrgebiet. Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern …