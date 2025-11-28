Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe erklärt, warum Forderungsausfälle zur Existenzbedrohung werden können (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Trotz voller Auftragsbücher unterschätzen vieleUnternehmer den wahren Schaden offener Forderungen, denn eine ausgefalleneZahlung lässt sich nicht einfach durch den nächsten Auftrag ausgleichen. DieFolgen treffen Liquidität, Wachstum und Planungssicherheit oft härter alserwartet. Im folgenden Beitrag erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer derDIAGONAL Gruppe, warum Forderungsausfälle gefährlicher sind, als viele denkenund welche Strategien Unternehmen nutzen können, um sich wirksam davor zuschützen.Der Geschäftsalltag wirkt auf den ersten Blick stabil: Rechnungen werdengestellt, Kundenbeziehungen gepflegt und neue Projekte gestartet. Dennoch trügtder äußere Schein, denn viele Unternehmer verdrängen die gravierendenAuswirkungen von Forderungsausfällen im operativen Alltag. Die Annahme, eineunbezahlte Rechnung gleiche sich mit dem nächsten Zahlungseingang aus, isttrügerisch. In Wahrheit bleibt der Schaden bestehen: Materialkosten sind bereitsinvestiert, Steuern fallen meist trotzdem an und Fixkosten laufen weiter.Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten kann ein einzigerForderungsausfall die Liquidität gefährden; im schlimmsten Fall sogar dasÜberleben des Unternehmens. "Forderungsausfälle werden im Mittelstand häufigunterschätzt: Die Folgen reichen von stockender Liquidität bis hin zurexistenziellen Krise", erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONALGruppe, einem der führenden Experten für modernes Forderungs- undZahlungsmanagement."Der effektivste Weg, Forderungsrisiken zu beherrschen, ist ein aktives undstrategisches Management - nicht nur zur Schadensbegrenzung, sondern als Hebelfür stabile Liquidität und langfristige Kundenbindung", fügt er hinzu. Gerade inBranchen mit hoher Fix- oder Materialkostenbelastung, etwa imDienstleistungssektor oder Fitnessstudio-Geschäft, zeigt sich, wie wirkungsvollein durchdachtes Forderungsmanagement sein kann. Die DIAGONAL Gruppe setzt hierauf digitale Prozesse, individuelle Kundenkommunikation und langjährigeErfahrung im modernen Zahlungsmanagement. Philipp Kadel und sein Teamunterstützen Unternehmen dabei, Zahlungsausfälle zu vermeiden, Liquidität zusichern und Kundenbeziehungen zu erhalten und das mit unmittelbar messbaremErfolg. Ihr Ansatz verbindet wirtschaftliche Effizienz mit Empathie und schafftso einen echten Mehrwert für den Mittelstand.Wie gefährlich sind offene Forderungen wirklich für Gewinn und Liquidität?Viele Unternehmer unterschätzen die Folgen offener Forderungen und halten siefür bloße Liquiditätslücken. Ein gefährlicher Irrtum, denn während Kosten fürMaterial, Löhne und Steuern weiterlaufen, bleibt der Schaden real und wächst