Die unsichtbare Gefahr
Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe erklärt, warum Forderungsausfälle zur Existenzbedrohung werden können (FOTO)
Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Trotz voller Auftragsbücher unterschätzen viele
Unternehmer den wahren Schaden offener Forderungen, denn eine ausgefallene
Zahlung lässt sich nicht einfach durch den nächsten Auftrag ausgleichen. Die
Folgen treffen Liquidität, Wachstum und Planungssicherheit oft härter als
erwartet. Im folgenden Beitrag erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer der
DIAGONAL Gruppe, warum Forderungsausfälle gefährlicher sind, als viele denken
und welche Strategien Unternehmen nutzen können, um sich wirksam davor zu
schützen.
Der Geschäftsalltag wirkt auf den ersten Blick stabil: Rechnungen werden
gestellt, Kundenbeziehungen gepflegt und neue Projekte gestartet. Dennoch trügt
der äußere Schein, denn viele Unternehmer verdrängen die gravierenden
Auswirkungen von Forderungsausfällen im operativen Alltag. Die Annahme, eine
unbezahlte Rechnung gleiche sich mit dem nächsten Zahlungseingang aus, ist
trügerisch. In Wahrheit bleibt der Schaden bestehen: Materialkosten sind bereits
investiert, Steuern fallen meist trotzdem an und Fixkosten laufen weiter.
Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten kann ein einziger
Forderungsausfall die Liquidität gefährden; im schlimmsten Fall sogar das
Überleben des Unternehmens. "Forderungsausfälle werden im Mittelstand häufig
unterschätzt: Die Folgen reichen von stockender Liquidität bis hin zur
existenziellen Krise", erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL
Gruppe, einem der führenden Experten für modernes Forderungs- und
Zahlungsmanagement.
"Der effektivste Weg, Forderungsrisiken zu beherrschen, ist ein aktives und
strategisches Management - nicht nur zur Schadensbegrenzung, sondern als Hebel
für stabile Liquidität und langfristige Kundenbindung", fügt er hinzu. Gerade in
Branchen mit hoher Fix- oder Materialkostenbelastung, etwa im
Dienstleistungssektor oder Fitnessstudio-Geschäft, zeigt sich, wie wirkungsvoll
ein durchdachtes Forderungsmanagement sein kann. Die DIAGONAL Gruppe setzt hier
auf digitale Prozesse, individuelle Kundenkommunikation und langjährige
Erfahrung im modernen Zahlungsmanagement. Philipp Kadel und sein Team
unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungsausfälle zu vermeiden, Liquidität zu
sichern und Kundenbeziehungen zu erhalten und das mit unmittelbar messbarem
Erfolg. Ihr Ansatz verbindet wirtschaftliche Effizienz mit Empathie und schafft
so einen echten Mehrwert für den Mittelstand.
Wie gefährlich sind offene Forderungen wirklich für Gewinn und Liquidität?
Viele Unternehmer unterschätzen die Folgen offener Forderungen und halten sie
für bloße Liquiditätslücken. Ein gefährlicher Irrtum, denn während Kosten für
Material, Löhne und Steuern weiterlaufen, bleibt der Schaden real und wächst
Wie gefährlich sind offene Forderungen wirklich für Gewinn und Liquidität?
Viele Unternehmer unterschätzen die Folgen offener Forderungen und halten sie
für bloße Liquiditätslücken. Ein gefährlicher Irrtum, denn während Kosten für
Material, Löhne und Steuern weiterlaufen, bleibt der Schaden real und wächst
