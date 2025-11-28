    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die unsichtbare Gefahr

    Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe erklärt, warum Forderungsausfälle zur Existenzbedrohung werden können (FOTO)

    Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Trotz voller Auftragsbücher unterschätzen viele
    Unternehmer den wahren Schaden offener Forderungen, denn eine ausgefallene
    Zahlung lässt sich nicht einfach durch den nächsten Auftrag ausgleichen. Die
    Folgen treffen Liquidität, Wachstum und Planungssicherheit oft härter als
    erwartet. Im folgenden Beitrag erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer der
    DIAGONAL Gruppe, warum Forderungsausfälle gefährlicher sind, als viele denken
    und welche Strategien Unternehmen nutzen können, um sich wirksam davor zu
    schützen.

    Der Geschäftsalltag wirkt auf den ersten Blick stabil: Rechnungen werden
    gestellt, Kundenbeziehungen gepflegt und neue Projekte gestartet. Dennoch trügt
    der äußere Schein, denn viele Unternehmer verdrängen die gravierenden
    Auswirkungen von Forderungsausfällen im operativen Alltag. Die Annahme, eine
    unbezahlte Rechnung gleiche sich mit dem nächsten Zahlungseingang aus, ist
    trügerisch. In Wahrheit bleibt der Schaden bestehen: Materialkosten sind bereits
    investiert, Steuern fallen meist trotzdem an und Fixkosten laufen weiter.
    Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten kann ein einziger
    Forderungsausfall die Liquidität gefährden; im schlimmsten Fall sogar das
    Überleben des Unternehmens. "Forderungsausfälle werden im Mittelstand häufig
    unterschätzt: Die Folgen reichen von stockender Liquidität bis hin zur
    existenziellen Krise", erklärt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL
    Gruppe, einem der führenden Experten für modernes Forderungs- und
    Zahlungsmanagement.

    "Der effektivste Weg, Forderungsrisiken zu beherrschen, ist ein aktives und
    strategisches Management - nicht nur zur Schadensbegrenzung, sondern als Hebel
    für stabile Liquidität und langfristige Kundenbindung", fügt er hinzu. Gerade in
    Branchen mit hoher Fix- oder Materialkostenbelastung, etwa im
    Dienstleistungssektor oder Fitnessstudio-Geschäft, zeigt sich, wie wirkungsvoll
    ein durchdachtes Forderungsmanagement sein kann. Die DIAGONAL Gruppe setzt hier
    auf digitale Prozesse, individuelle Kundenkommunikation und langjährige
    Erfahrung im modernen Zahlungsmanagement. Philipp Kadel und sein Team
    unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungsausfälle zu vermeiden, Liquidität zu
    sichern und Kundenbeziehungen zu erhalten und das mit unmittelbar messbarem
    Erfolg. Ihr Ansatz verbindet wirtschaftliche Effizienz mit Empathie und schafft
    so einen echten Mehrwert für den Mittelstand.

    Wie gefährlich sind offene Forderungen wirklich für Gewinn und Liquidität?

    Viele Unternehmer unterschätzen die Folgen offener Forderungen und halten sie
    für bloße Liquiditätslücken. Ein gefährlicher Irrtum, denn während Kosten für
    Material, Löhne und Steuern weiterlaufen, bleibt der Schaden real und wächst
