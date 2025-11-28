    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Guttmann Communications veröffentlicht neues Themenpapier zur Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen

    Berlin/Köln/München (ots) - Compliance-Verstöße gehören zu den häufigsten
    Auslösern für Krisen in Unternehmen und Organisationen. Bereits ein Verdacht
    kann interne Abläufe beeinträchtigen, das Vertrauen von Kunden und
    Mitarbeitenden gefährden und öffentliche Debatten anstoßen. In seinem neuen
    Themenpapier "Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen" zeigt Guttmann
    Communications, wie Organisationen diesen Herausforderungen professionell
    begegnen können.

    Das Themenpapier erläutert, warum strukturiertes Vorgehen, interne Vorbereitung
    und eine frühzeitige Sensibilisierung von Führungskräften entscheidend sind. Es
    beschreibt, wie schnell Compliance-Vorfälle eskalieren können und welche
    kommunikativen Risiken häufig unterschätzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt
    liegt auf Checklisten, die Organisationen eine realistische Standortbestimmung
    ermöglichen. Sie geben eine erste Einschätzung, wie gut Prozesse, Strukturen und
    Verantwortlichkeiten für einen Kommunikationsnotfall vorbereitet sind.

    Die Checklisten umfassen unter anderem:

    - Vorbereitung auf zentrale Krisenszenarien

    - Funktionsfähigkeit des Krisenteams und der Kommunikationsmittel

    - Reaktionsfähigkeit in den ersten 24 bis 48 Stunden

    - interne Abstimmungs- und Informationsprozesse

    - Nachbereitung und langfristige Verbesserung

    Das Themenpapier zeigt zudem, wie eng Aufklärung und Kommunikation in
    Compliance-Krisen zusammenhängen und warum Social Media die Dynamik solcher
    Vorfälle erheblich beschleunigt. Es beschreibt, wie Organisationen falsche
    Prioritäten und unnötige Verzögerungen vermeiden und welche Vorteile externe
    Beratung in sensiblen Phasen bietet. Zugleich verdeutlicht es, wie glaubwürdige
    Kommunikation Vertrauen schützt und zur Stabilisierung von Beziehungen mit
    Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und Aufsichtsgremien beiträgt.

    Das Themenpapier steht ab sofort kostenlos unter
    http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere zum Download zur Verfügung.

    Über Guttmann Communications

    Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
    Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
    Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
    Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
    Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.

