Guttmann Communications veröffentlicht neues Themenpapier zur Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen

Berlin/Köln/München (ots) - Compliance-Verstöße gehören zu den häufigsten

Auslösern für Krisen in Unternehmen und Organisationen. Bereits ein Verdacht

kann interne Abläufe beeinträchtigen, das Vertrauen von Kunden und

Mitarbeitenden gefährden und öffentliche Debatten anstoßen. In seinem neuen

Themenpapier "Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen" zeigt Guttmann

Communications, wie Organisationen diesen Herausforderungen professionell

begegnen können.



Das Themenpapier erläutert, warum strukturiertes Vorgehen, interne Vorbereitung

und eine frühzeitige Sensibilisierung von Führungskräften entscheidend sind. Es

beschreibt, wie schnell Compliance-Vorfälle eskalieren können und welche

kommunikativen Risiken häufig unterschätzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt

liegt auf Checklisten, die Organisationen eine realistische Standortbestimmung

ermöglichen. Sie geben eine erste Einschätzung, wie gut Prozesse, Strukturen und

Verantwortlichkeiten für einen Kommunikationsnotfall vorbereitet sind.





Die Checklisten umfassen unter anderem:



- Vorbereitung auf zentrale Krisenszenarien



- Funktionsfähigkeit des Krisenteams und der Kommunikationsmittel



- Reaktionsfähigkeit in den ersten 24 bis 48 Stunden



- interne Abstimmungs- und Informationsprozesse



- Nachbereitung und langfristige Verbesserung



Das Themenpapier zeigt zudem, wie eng Aufklärung und Kommunikation in

Compliance-Krisen zusammenhängen und warum Social Media die Dynamik solcher

Vorfälle erheblich beschleunigt. Es beschreibt, wie Organisationen falsche

Prioritäten und unnötige Verzögerungen vermeiden und welche Vorteile externe

Beratung in sensiblen Phasen bietet. Zugleich verdeutlicht es, wie glaubwürdige

Kommunikation Vertrauen schützt und zur Stabilisierung von Beziehungen mit

Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und Aufsichtsgremien beiträgt.



Das Themenpapier steht ab sofort kostenlos unter

http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere zum Download zur Verfügung.



Über Guttmann Communications



Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und

Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit

Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in

Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,

Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.



