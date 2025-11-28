Guttmann Communications veröffentlicht neues Themenpapier zur Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen
Berlin/Köln/München (ots) - Compliance-Verstöße gehören zu den häufigsten
Auslösern für Krisen in Unternehmen und Organisationen. Bereits ein Verdacht
kann interne Abläufe beeinträchtigen, das Vertrauen von Kunden und
Mitarbeitenden gefährden und öffentliche Debatten anstoßen. In seinem neuen
Themenpapier "Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen" zeigt Guttmann
Communications, wie Organisationen diesen Herausforderungen professionell
begegnen können.
Das Themenpapier erläutert, warum strukturiertes Vorgehen, interne Vorbereitung
und eine frühzeitige Sensibilisierung von Führungskräften entscheidend sind. Es
beschreibt, wie schnell Compliance-Vorfälle eskalieren können und welche
kommunikativen Risiken häufig unterschätzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf Checklisten, die Organisationen eine realistische Standortbestimmung
ermöglichen. Sie geben eine erste Einschätzung, wie gut Prozesse, Strukturen und
Verantwortlichkeiten für einen Kommunikationsnotfall vorbereitet sind.
Die Checklisten umfassen unter anderem:
- Vorbereitung auf zentrale Krisenszenarien
- Funktionsfähigkeit des Krisenteams und der Kommunikationsmittel
- Reaktionsfähigkeit in den ersten 24 bis 48 Stunden
- interne Abstimmungs- und Informationsprozesse
- Nachbereitung und langfristige Verbesserung
Das Themenpapier zeigt zudem, wie eng Aufklärung und Kommunikation in
Compliance-Krisen zusammenhängen und warum Social Media die Dynamik solcher
Vorfälle erheblich beschleunigt. Es beschreibt, wie Organisationen falsche
Prioritäten und unnötige Verzögerungen vermeiden und welche Vorteile externe
Beratung in sensiblen Phasen bietet. Zugleich verdeutlicht es, wie glaubwürdige
Kommunikation Vertrauen schützt und zur Stabilisierung von Beziehungen mit
Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und Aufsichtsgremien beiträgt.
Das Themenpapier steht ab sofort kostenlos unter
http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere zum Download zur Verfügung.
Über Guttmann Communications
Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.
Pressekontakt:
Henrik Tesch
Geschäftsführender Gesellschafter
Guttmann Communications GmbH
Chausseestraße 30
10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 2359 4808
E-Mail: mailto:h.tesch@guttmann-communications.de
Internet: http://www.guttmann-communications.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167204/6168023
OTS: Guttmann Communications GmbH
