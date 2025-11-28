    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Eon auf 'Equal Weight' - Ziel 16 Euro

    • Barclays belässt Eon auf "Equal Weight" bei 16 Euro.
    • Negative Reaktion auf Artikel über Netzentgelte übertrieben.
    • Westnetz nicht allein; Stromkosten haben viele Faktoren.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 16 Euro

