ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Eon auf 'Equal Weight' - Ziel 16 Euro
- Barclays belässt Eon auf "Equal Weight" bei 16 Euro.
- Negative Reaktion auf Artikel über Netzentgelte übertrieben.
- Westnetz nicht allein; Stromkosten haben viele Faktoren.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 15,27 auf Tradegate (28. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,25 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +4,88 %/+17,99 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 16 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.